Můj první gól. Reichel po něm platil doutníky, Pastrňák ho poslal do nebe

V úterý si detroitský útočník Filip Zadina v přesilovce dokonale načasoval švih holí do pasu od krajana Filipa Hronka a z voleje napálil puk k tyči. V pokleku máchl pěstí. Red Wings díky němu v Denveru vedli 3:2.

Nadějný hoch patrně založil bohatou kanonýrskou sbírku v nejlepší soutěži světa. „Skvělý moment, jen bych byl radši, kdybychom vyhráli,“ řekl spořádaně novinářům v kabině po porážce s Coloradem 3:4.

U srdce ho ale hřálo pomyšlení na krásnou pumelici. Mládenci z Pardubic na ni přihráli borci spjatí s konkurenčním Hradcem Králové - Hronek se v něm narodil a Rakušan Thomas Vanek odtud má otce. K řadě prvních střeleckých úspěchů se vážou pozoruhodné příběhy.

Kupuješ doutníky, kámo

Jak už bylo poznamenáno, máloco je dokonalé. Patrik Eliáš z New Jersey v prosinci 1996 usměrnil kotouč do branky bostonského Billa Ranforda bruslí a několik minut trnul, zda rozhodčí u videa zásah uzná. Ani Robert Reichel nemohl být zvlášť pyšný na způsob, jakým v říjnu 1990 překonal Reggieho Lemelina (také z Bostonu).

„Za stavu 7:1 se ode mě odrazila pecka od beka Danyho Murzyna,“ vybavuje si tehdejší forvard Calgary Flames. „Kluci mi přivezli puk, který mám dodneška schovaný. Na střídačce mě plácali po hlavě a ramenou. Pak mi připomněli, že kupuju celému mužstvu doutníky.“

Stejně jako Reichel s Eliášem předvedl rovněž Jaromír Jágr v zámořských arénách mnoho dechberoucích akcí. Nicméně jeho úvodní gól byl docela obyčejný - dorážka střely od modré čáry v partii s New Jersey. „Zápas byl na tři minuty přerušen, diváci povstali a vyvolávali moje jméno,“ líčil Jágr scénu v knize Z Kladna do Ameriky.

A abychom počinu čísla 68 nekřivdili: Jágr tenkrát poslal Pittsburgh do vedení 5:4 a jeho trefa se večer 7. října 1990 stala vítěznou.

Co způsobil Ted Lindsay

Ač o střelecké panictví přicházejí hokejisté obvykle okolo dvaceti let, o první český zásah v dějinách NHL se postaral třiatřicetiletý veterán.

Václav Nedomanský prchl z Československa v létě 1974 a dychtil po zaměstnání v NHL. Jenže kvůli mezinárodním pravidlům zprvu směl naskočit pouze do „pirátské“ WHA. Až na podzim 1977 jej detroitský manažer Ted Lindsay, jenž tento týden zemřel, přetáhl do Red Wings.

„Big Ned“, jak mu v Americe přezdívali, skóroval v desátém startu za Detroit 8. prosince v Boston Garden. Navzdory pokročilému věku přidal Nedomanský v lize ještě dalších 121 „kousků“.

Historické kouzlo a zvířený hvězdný prach zdobí úvodní zápis Petra Klímy, jenž kvůli kariéře v NHL taky musel opustit komunisty ovládanou vlast.

9. října 1987 přispěl k triumfu Detroitu v Edmontonu, kde později válel a získal Stanley Cup. V čase 6:42 dal na 1:0 po asistenci od skvělého nahrávače Adama Oatese. Překonal uctívaného Granta Fuhra. Po něm skórovali ještě Steve Yzerman a na druhé straně Mark Messier, jemuž pozici připravily další celebrity - Wayne Gretzky a Jari Kurri.

O osm let později působivě vstoupil do říše legend plzeňský bažant Petr Sýkora v dresu New Jersey Devils. Ve své premiéře v zápase proti Pittsburghu srovnal na 1:1. „Jedna z jejich superstars, Jágr nebo Lemieux, ztratila puk a já jel sám na Toma Barrassa, kterému jsem poslal puk mezi betony,“ pamatuje si.

Vzpomínky mu příliš nekazí skutečnost, že Mario Lemieux hattrickem otočil na 5:3 pro Penguins.

Voráček zářil v premiéře v NHL Připomeňte si první Voráčkův gól ve zpravodajství iDNES.cz

První mač, první střela, první gól, první vítězství (Columbus - Dallas 5:4). Ideální večer zažil na podzim 2008 devatenáctiletý Jakub Voráček. Po jeho bombě puk bleskově vyletěl z branky a hra pokračovala. Jásat tak směl teprve po dodatečném přezkoumání záznamu.

Každý nemá štěstí jako Sýkora, Voráček nebo Milan Hejduk, který coby anglicky nemluvící hubeňour taky pohnul se skóre, jakmile se objevil v sestavě Colorada.

Třeba Martin Straka si musel počkat až do šestnáctého utkání za Pittsburgh v únoru 1993, kdy s Jágrovým přispěním v Madison Square Garden pokořil Mika Richtera z New York Rangers.

Vytrvalý čekatel David K.

Dravec David Pastrňák z Bostonu se prosadil ve svém sedmém střetnutí. V prosinci 2014 nejdřív mluvil v rozhovoru pro MF DNES o zesnulém otci: „Brzo bude mít narozeniny. Doufám, že mu stihnu poslat nahoru góla jako dárek.“

V lednu se pak proti Tampě trefil rovnou dvakrát. A táta Milan se nejspíš za měsíční zpoždění nezlobil.

Z českých hvězd se nejdéle trápil Pastrňákův vzor, poté parťák a rádce David Krejčí. Jalově probruslil úvodních 41 mačů roztažených do dvou sezon. Dočkal se až 26. února 2008 při vítězství nad Ottawou 4:0.

Podstatnější než samotná střelecká premiéra, jakkoli slastná a nezapomenutelná, jsou však skutky, které ji následují. Mladíka Martina Nečase loni v říjnu bezprostředně po ní poslali z Caroliny na farmu, kde pobývá a o návrat se snaží dosud.

Příklady vytrvalých poctivců Krejčího či Straky nechť slouží jejich následovníkům jako inspirace.