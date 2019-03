Zadinova dělovka = první gól v NHL. Super česká spolupráce, chválil

Red Wings přitom v zápase třikrát vedli, jenže soupeř z Denveru se pokaždé dotáhl. Avalanche dokázali odpovědět i na bombu Filipa Zadiny ze závěru třetí třetiny, kterou český útočník poslal svůj tým do vedení 3:2.

V přesilovkové kombinaci mu z modré čáry nabil na pravý kruh obránce Filip Hronek, Zadina se nerozpakoval a z voleje propálil brankáře Varlamova. „Skvělý okamžik. Navíc super, že mi přihrával zrovna Hronie,“ pochvaloval si Zadina českou spolupráci osvědčenou už z farmářské AHL.

Jeho radost ovšem překazil vyrovnávací gól Barrieho 95 vteřin před koncem, v prodloužení rozhodl o triumfu Avalanche MacKinnon. „Je to zklamání. Byli jsme blízko, osud zápasu byl v našich rukou, jenže jsme to nedotáhli,“ sklopil smutně hlavu 19letý forvard.

Podívejte se na první gól Filipa Zadiny v NHL:

Z pohledu Detroitu zase o tolik nejde, vidina play off se mu už před nějakou dobou vzdálila a klub se tak snaží využít situace k otestování mladých nadějí. Včetně Zadiny.

Čas strávený na ledě roste v případě pardubického odchovance každým zápasem. Jen posuďte sami - 10 minut, 14, 15 a 18. Prostor dostává účastník posledního MS juniorů i v přesilovkách, proti Coloradu strávil v početních výhodách na ledě přes tři minuty.

„Cítím se lépe a lépe, teď ještě přidat nějaké výhry,“ narážel Zadina na fakt, že všechna čtyři utkání s Detroitem prohrál. Tohoto postoje si cení trenér Jeff Blashill: „Je vidět, že je to vítězný typ. To z něj jednoho dne udělá skvělého hráče. Těžko říct, kdy to bude, ale každým zápasem dělá krok správným směrem.“

Noční dění v NHL Zpravodajství

Detroitský kouč promluvil k Zadinovi po prvním zápase, řeč byla o jeho roli a úkolech na ledě, což pomohlo českému mladíkovi k většímu sebevědomí. Blashill i hráči teď oceňují jeho narůstající všestrannost.

„Je dobrý na obou koncích kluziště. Předvedl víc než v předchozích zápasech,“ chválil ho obránce Niklas Kronwall. „Vytvářel hodně šancí, je vidět, že má potenciál střelce,“ přidal se další zkušený forvard Thomas Vanek. Zadina vystřelil na branku Colorada pětkrát, byl nejaktivnější z týmu.

Český mladík se tak v NHL dál zdatně otrkává, z čehož kouká nadějná vyhlídka na stálé místo v sestavě Red Wings pro příští sezonu.