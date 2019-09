Kämpf už s Chicagem doletěl do Prahy. Na jeden z největších zápasů, ví

Tak už se těšíte?

Bude to velká událost, pro mě speciální. Očekávám i dobrou atmosféru, přece jen v Evropě bývá jiná než v zámoří. Sice nevím, jak bude hala rozdělená, ale doufám, že budou lidi fandit nám.

Kolik jste sháněl lístků?

Okolo deseti. Snad ještě nějaký seženu. Chci, aby dorazila celá rodina. Hlavně babičky a dědové, co se nemůžou dostat do Ameriky.

Dominik Kubalík nechtěl nic zakřiknout, jak vy vidíte jeho šance, zda v pátek k premiéře v NHL opravdu nastoupí?

Myslím, že šanci má obrovskou. Poslední přátelák jsme hráli spolu a sestava bude podle mě podobná. Ale nejsem trenér.

Jaké to je mít Čecha v týmu?

Dobrý, pokecáme česky. Když potřebuje, vždycky pomůžu. Je normální, že si Češi pomáhají a my se známe už z juniorské reprezentace.

Také říkal, že musí vzít spoluhráče na svíčkovou a pivo, přidáte se?

Určitě! Říkali jsme, že pivo musí ochutnat. To je to nejlepší, co v Česku máme (úsměv).

Prý půjdete na Ligu mistrů na Slavii proti Dortmundu.

Osobně se hodně těším. Na Lize mistrů jsem ještě nebyl. Ostatní kluci fotbal moc nesledují, spíš ten americký, tak asi budou překvapení. Bude se jim to líbit.

Kam páteční zápas řadíte?

Asi to bude jeden z mých největších zápasů kariéry. Nestává se to každý den.

Cítíte, že už máte v týmu roli pevnější?

Určitě, hraju za Chicago třetím rokem. Cítím, že se role zvedá. Plním, co trenér chce. Když budu pokračovat, bude to ještě lepší. Navážeme na spolupráci s Brandonem Saadem, rozumíme si. Dominik k nám zapadl, je to výborný střelec.