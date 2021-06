Hokejový útočník Pour podepsal dvouletou smlouvu s Chicagem

„Je to samozřejmě splněný hokejový sen. Každý kluk, který obuje brusle, vzhlíží ke startu v NHL. Vím, že této mety jsem ještě nedosáhnul, ale podpisem smlouvy jsem k ní udělal důležitý krok. Vše se dohodlo během několika dnů, velký dík patří Robertu Spálenkovi a celému jeho týmu ve Sport Investu. Tuhle cestu jsme si společně vytyčili a jsem rád, že jsme nikdy neuhnuli,“ uvedl Pour v tiskové zprávě.

Rodák z Rokycan nebyl draftovaný, s Blackhawks podepsal smlouvu jako volný hráč. „Jsem šťastný o to více, že jsem podepsal právě Chicago. Od doby, co za Blackhawks nastupuje Plzeňák Dominik Kubalík, sleduju klub velmi podrobně. Celá organizace je mi velmi sympatická. Skvělí hráči, tradice, velké triumfy. Jsem nadšený a těším se, až si s Dominikem zavolám. Věřím, že od něj nachytám spoustu dalších rad. Zároveň vím, že na ledě to za mě nikdo neuhraje,“ řekl Pour.

Útočník, jenž v přípravě na mistrovství světa debutoval v seniorské reprezentaci, se bude před odchodem na kemp Chicaga připravovat i nadále v Plzni. „Trenérský štáb je zde fantastický a vím, že mi pomůže se stoprocentně připravit na novou výzvu. V Chicagu pak udělám maximum, abych si sen o startu v NHL splnil. Věřím, že se tak stane. Až přijde šance, musím být připravený a chytit ji za pačesy. Chci, aby na mě byli doma hrdí,“ dodal Pour.

V extralize debutoval v sezoně 2017/18, v posledním ročníku nasbíral v základní části 16 bodů za 12 branek a čtyři asistence v 48 utkáních. Ve dvou zápasech play off nebodoval.

„Jakub odchází do NHL v pozici vyzkoušeného evropského hráče, smlouva je na dva roky. Je pravděpodobné, že o svoji šanci zabojuje na farmě, se kterou však Chicago velmi dobře a promyšleně pracuje. Pevně věřím, že v NHL dostane šanci již v prvním roce. Příkladem mu může být Radim Zohorna, který do Pittsburghu přicházel ve velmi podobné pozici a NHL si zahrál již v premiérovém roce,“ řekl hráčův zástupce Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.