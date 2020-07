Plzeňský útočník Pour: Musím výkony ustálit. Někdy se na mě nedalo koukat

Na dovolenou vyrazil do hor, k Šumavě přidal i kopce v Rakousku či v Německu. Volna si hokejový útočník Jakub Pour užije ještě týden, příští pondělí se už bude hlásit na klubových testech v Praze. A hned o den později vyjede s týmem extraligové Plzně na led.



„Na novou sezonu jsem už natěšený a rozhodně chci svoje výkony posunout někam úplně jinam,“ říká Pour, jednadvacetiletý rodák z Rokycan, který má za sebou i světový šampionát dvacítek v Kanadě.

Dva týdny volna trávíte především v horách. To vám nestačila předchozí, desetitýdenní suchá příprava s týmem?

Stačila, bylo to dlouhé... Teď to beru jinak, neběhám do kopců s pneumatikama. (smích) Rád se projdu, ale jiným tempem. Nebo projedu na kole, udělám si pohodičku u bazénu. Lehnu si a vypnu. Ale nic nedělat já dlouho nevydržím.

„Boj o místo v týmu? Navzájem si přejeme, ale všichni do toho půjdeme naplno.“ Jakub Pour, útočník HC Škoda

Na posledním týmovém fotbálku v Křimicích jste ukázal, že i s míčem u nohy si dobře rozumíte. Baví vás fotbal hodně?

Fotbal a tenis, to jsou během léta moje nejoblíbenější sporty. Tenis chodíme hrát hlavně čtyřhru se spoluhráčem Davidem Kvasničkou. Fotbal si zase občas zahraji u nás po vesničkách. Mirošov, Příkosice, Dobřív... Nedávno jsem si byl zakopat za Kakejcov, kde hraje můj táta. Nebyl to žádný oficiální zápas, takže pohodička a zpestření.

Nejméně oblíbená část přípravy je pryč. Jaká letos byla?

Jsme rádi, že to máme za sebou. Je to těžké období, ale věřím, že z tohohle tvrdého léta budeme těžit celou sezonu. Je nutné to poctivě odmakat. Na druhou stranu, když se ohlédnu, ono to docela uteklo a s klukama jsme si to užili. Teď už se hlavně všichni těšíme na led.

Věkem patříte stále mezi mladíky, přitom se chystáte už na čtvrtou sezonu v extraligové Plzni. S čím do ní půjdete?

Rozhodně chci své výkony posunout oproti té předchozí někam úplně jinam. S minulou sezonou nemůžu být spokojený, určitě nebyla moc vydařená. Musím na sobě hodně zamakat, abych víc pomohl týmu. A abychom společně dosáhli co nejlepších výsledků.

Co přesně se nepovedlo?

Bylo to hlavně nahoru dolů, chyběly ustálené výkony. Měl jsem třeba dva zápasy, kdy to bylo dobré, jenže v těch dalších jsem propadal. Na některé se ani nedalo koukat co se mě týče, takže to asi bylo víc dole než nahoře. Chci to teď změnit a podávat stabilní výkony.

Nejdřív si ale musíte vybojovat místo v sestavě. Vnímáte v týmu velkou konkurenci?

Všichni se budeme prát o své místo. Je tady zdravá konkurence. Navzájem si přejeme, ale všichni do toho půjdeme naplno. Uvidíme, jak to bude na ledě vypadat.