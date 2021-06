Smlouva s Chicagem? Je to splněný hokejový sen, říká útočník Pour

Vlasák: Intenzivně již za Kubu hledáme náhradu S útočníkem Pourem hokejová Plzeň v příští sezoně počítala do základní sestavy, teď musí plány měnit. „Kubovi ale ohromně gratulujeme a přejeme mu to. Věříme, že svůj potenciál zkombinuje s poctivou prací a o své místo v zámoří si řekne,“ uvedl sportovní manažer HC Škoda Plzeň Tomáš Vlasák, zároveň asistent u extraligového týmu. „Pro nás to znamená komplikaci. Kuba pokračuje v přípravě s námi, ale do sezony s ním počítat nemůžeme. Reagujeme a intenzivně jednáme s možnými náhradami tak, abychom místo v útoku co nejrychleji a nejkvalitněji zaplnili.“ Jasno může být už v příštích dnech.