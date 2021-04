Jít přes univerzitu do NHL se vyplatí, věří český talent svému zámořskému snu

V patnácti letech opustil rodinu a vydal se sám do zámoří. To chtělo odvahu. K tomu navíc skloubil studium na univerzitě a hokej. Jáchym Kondelík (21 let) to zvládl a zpětně je za rozhodnutí šťastný. Téměř dvoumetrový syn bývalého úspěšného brankáře byl draftován v roce 2018 jako 111. Nashvillem. Svého snu - zahrát si NHL –⁠ se nevzdává.