Špatné známky? Nehraješ! O životě českých hokejistů na univerzitách v USA

Jáchym Kondelík obírá o puk Američana Tylera Maddena ve čtvrtfinále MS do 20 let. | foto: AP

Rozloučit se s rodinou a odejít v šestnácti letech do zámoří? Pro Jáchyma Kondelíka a Jakuba Dobeše žádný problém. Oba nyní působí na amerických univerzitách, a zatímco Kondelík se v létě přesune do profesionálního hokeje, Dobeš teprve přejde do druhého ročníku. O tom, jak důležitou váhu mají známky nebo jak mohou využít znalosti ze školy po konci kariéry, mluví oba mladíci v rozhovoru pro iDNES Premium.