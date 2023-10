Titul s Motorem je ultimátní cíl. Chtěl jsem se vrátit domů, tvrdí Kondelík

Na Instagram napsal pod fotku v dresu Motoru jen strohý vzkaz, že se už nemůže dočkat. Po hektických dnech se 23letý Jáchym Kondelík v pátek ráno připojil k týmu. Ve stejný den proti Karlovým Varům však ještě nenastoupí. Dvoumetrový centr by mohl hrát poprvé v neděli s Třincem.

Jaký byl první trénink?

Těžký, jsem trochu zavařený. Přeci jen jsem týden nebyl na ledě. Domluvili jsme se, že proti Varům ještě nebudu hrát. Uvidíme, co v neděli s Třincem. Den dva tréninku navíc mi pomohou. Ale bylo moc příjemné se vrátit, kluci mě hezky přivítali. Zatím jsem moc spokojený.

S týmem jste si zatrénoval už v létě, ale to bylo něco jiného, že?

Rozhodně. To jsem si byl zatrénovat navíc. Teď jsem součást týmu a hraju si o místo jako všichni ostatní.

Tehdy vás nenapadlo, že se o pár měsíců později do Budějovic vrátíte?

To ne. Ale vždy jsem věděl, že když se budu vracet, tak Budějovice budou variantou číslo jedna. Když jsem se rozhodl v Nashvillu rozvázat smlouvu, tak moje první myšlenka byla, že bych se chtěl domluvit v Budějovicích.

To je cenné, protože vás chtěly i třeba Pardubice, Třinec nebo zahraniční týmy.

Líbilo se mi jednání kluků v Budějovicích. Myslím, že také byli rádi, že jsem se chtěl vrátit do Motoru. Všechno šlo rychle a hladce.

Hokejový útočník Jáchym Kondelík

Jakou očekáváte pozici v týmu?

Na to nemyslím. Musím si čas na ledě zasloužit jako všichni ostatní. Začnu mimo sestavu, musím se do ní dostat. Trenéři to dělají tak, že kdo hraje aktuálně nejlépe, tak jde na led. Nekoukají na minulé sezony.

Jak dlouho bude trvat, než si na všechno zvyknete a dotrénujete?

Snad to bude o nejdříve. Ale byl jsem osm let pryč, v Evropě je to trochu jiný sport. Když tady koukám na hřiště na šířku, tak mi přijde, jako kdybych koukal v Americe od branky k brance. Ale věřím, že mi v začátcích pomohou i spoluhráči a fanoušci.

V Budějovicích máte plně k ruce vaše kondiční a silové trenéry ze Staca. Je to pro vás i kvůli nedávným zdravotním problémům o to důležitější?

Rozhodně. Já jsem s nimi od samého začátku. Oni si na mě vždy udělají čas a je pro mě velmi dobré, že mi kdykoliv mohou pomoci.

Co říkáte na tým Motoru?

Tým je velice kvalitní. Vidím v něm výbornou kombinaci mladých, zkušenějších i těch ve středním věku. Nemohl jsem sledovat úplně všechny letošní zápasy. Nicméně si pamatuji, že už jako malý kluk jsem koukal na Lukáše Pecha s Milanem Gulašem. A teď jsem s nimi v jedné šatně. Rodičům jsem říkal, že bych chtěl hrát jako oni. Pecháčkovi jsem se s tím teď taky svěřil. Odmala jsem byl vysoký, tak mi táta říkal, že bych měl koukat spíš na ty vyšší hráče. Ale já si chtěl i od Pecháčka vzít třeba jeho bojovnost, houževnatost. Milan Gulaš je budějovická legenda. Asi každý místní kluk – hokejista by chtěl být jako on.

Vašemu novému týmu se zatím docela daří. Páté místo v tabulce je slušný start.

Určitě. Extraliga je letos velice kvalitní, proto je současné umístění velice dobré. Řekl bych, že česká liga může být v této sezoně i na lepší úrovní než skandinávské soutěže.

Když zmiňujete severní Evropu, nelákalo vás zamířit po návratu spíš tam?

Často jsem o tom mluvil a přemýšlel. Myslím si, že česká liga je letos lepší než třeba finská, kde hraje hodně mladých hráčů. Je rozdíl, jestli nastupujete proti zkušeným třicetiletým borcům nebo mladým klukům. Mně je 23 let a věřím, že mi víc dá hokej proti zkušenějším hráčům.

Jáchym Kondelík (vlevo) gratuluje Jakubu Laukovi k prvnímu gólu v utkání MS 2019 proti Dánsku.

Váš návrat bude hodně sledovaný. Očekávání fanoušků jste pocítil okamžitě, že?

Hned jsem říkal, že si smažu facebook a doma odpojím internet, abych nečetl komentáře fanoušků. Nechci číst dobré ani špatné, snažím se tomu vyvarovat. Tlak po návratu domů bude větší, ale s tím jsem počítal. Věřím, že týmu mohu pomoct. Budějovice jsou pro mě srdeční záležitost, nechci tady udělat ostudu.

Kolik jste dostal zpráv po návratu?

Hrozně moc. Jestli si někdo myslí, že jsem namyšlený, když jsem mu neodpověděl, tak se omlouvám. Navíc mám nové číslo, takže nikoho neignoruji, jen toho bylo hodně. Poslední týden byl velmi stresující. Pořád jsem někam volal, něco zařizoval. Nebývám tolik na mobilu, ale ve středu jsem měl čas na telefonu 10 hodin, 45 minut. To jsem si říkal, že je fakt moc a už musím jít na led.

Podepsal jste smlouvu na dva roky. Čeho byste chtěl dosáhnout?

Titul s Motorem, to je ultimátní cíl. Postavil se tady opravdu dobrý tým, který na to má. Mladý Adam Kubík dává góly, zkušení kluci to řídí v kabině i na ledě, Dominik Hrachovina chytá perfektně. Nevidím důvod, proč na to nemyslet. Když někdo říká, že je střed tabulky skvělý, tak jo. Je to dobrý start. Ale proč nemít nejvyšší ambice?

Snu o NHL se ale nevzdáváte?

Teď mám dva roky myšlenky jen na úspěch v Motoru. Chtěl bych to už jen kvůli tomu, že jsem tady doma. Táta tady chytal, já zde taky odehrál řadu sezon. Co bude pak, to se uvidí. Ale i tenhle krok zpět pro mě může být ve finále krok kupředu.