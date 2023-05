Hvězdo, rozzař se! Na řadě je Kubalík. Napodobí Jágra, Voráčka či Pastrňáka?

„Musíme se jim vyrovnat v pohybu a jít si pro fauly, aby kluci dostali příležitost v přesilovce,“ plánuje útočník Jiří Černoch.

„Vyhráváme společně jako tým, ale potřebujeme k tomu špičkové hráče ve špičkové formě,“ přikyvuje i kouč hokejové reprezentace Kari Jalonen. „A on má spoustu gólů i velkou sebedůvěru.“

Jalonen, národní tým i český hokejový lid spoléhá na Kubalíka v nejdůležitějším zápase sezony.

Česko – USA. Ve čtvrtek od 15.20.

Čtvrtfinále mistrovství světa, v němž o reprezentačním úspěchu, či neúspěchu poslední roky rozhodují největší ofenzivní hvězdy výběru.

Ano, základ tvoří spolehlivý gólman a obrana. K postupu jsou však potřeba góly, což spadá do jejich pracovní náplně. „Kubalík je neuvěřitelně gólový. Když se ocitne v šanci, umí ji proměnit,“ chválí i Vladimír Růžička, který letošní šampionát hodnotí jako expert iDNES Premium. Kouč dvojnásobných mistrů světa moc dobře ví, jak mohou výrazné individuality v kruciální fázi šampionátu přiblížit medaili.

Nebo víte co? Pojďte si v krátkosti připomenout předchozí česká čtvrtfinále, a jak si v nich počínali nejzářivější útočníci.

2015, Jágr. Legendární kmet při posledním reprezentačním tažení bere 2+1. Vítězství 4:3 proti Finům, na jejichž střídačce smutní současný kouč Čechů Jalonen.

2016, Plekanec. Nenavazuje na pět tref ze skupiny a národní tým po nájezdech vyřazují Američané.

2017, Voráček. Má po první sezoně obřího kontraktu v NHL. Rusové jemu a spoluhráčům nedovolí vůbec nic. Sbohem a 0:3.

Dominik Kubalík padá před kanadským brankovištěm.

2018, Pastrňák. Jeho přílet s kolegou Krejčím rozrajcuje fanoušky, ale USA oba ve čtvrtfinále eliminují.

2019, Voráček. Ryšavý vůdce vede v Bratislavě našlapaný tým, proti Němcům při postupu 5:1 dává vítězný gól.

2021, Kovář. Kraluje švýcarské lize, ale na podivné covidové akci soubor s mladými střelci z NHL neuspěje. 0:1 s Finy a šlus.

2022, Pastrňák. Dorostl v globální star. Ve 3. minutě otevírá skóre, hraje skvěle, má 1+1, raduje se z postupu 4:1 a vtipkuje: „Zdá se mi, že máme o dost víc hejtrů než tady fanoušků.“

Už chápete, jak přímo koreluje gólový příspěvek nejvýraznějšího jednotlivce s výsledkem a vyzněním celého čtvrtfinále?

Češi ve středu po základní skupině v Rize přicestovali do Tampere, kde právě Pastrňák zásadně přispěl na loňském šampionátu k bronzu a ukončení desetiletého čekání na medaili. Může ho Kubalík napodobit? „Doufám,“ zasní se Jalonen. „Ale Kubalík je Kubalík a Pastrňák je Pastrňák. Je to odlišný příběh.“

Oba střelecký um prokazují v NHL. Pálí jim to i po příletu do Evropy. Kubalík už několikrát na šampionátu prohodil, že se Pastrňákovi nemůže rovnat. Nikdo v české historii však nezvládl za jediný šampionát osm tref jako on.

Na Kubalíka a jeho druha a kapitána Červenku se musí dosud suverénní Američané zaměřit, pokud chtějí na turnaji vyhrát i osmé utkání. „Nějakou osobku na tak vysoké úrovni hrát nemůžete. Nemůžete obětovat hráče a říct, ať někoho hlídá celý zápas,“ podotýká Růžička. „Spíš je to o detailní přípravě. Řeknete si, čím je daný hráč nebezpečný.“

Česká střídačka se raduje z gólu útočníka Dominika Kubalíka (18).

Čím je tedy Kubalík výjimečný? Je to pohotové a pohyblivé křídlo. Nemá svůj „obývák“, odkud to sype. „Jeho střela? Tvrdá, rychlá, přesná,“ poví Vladimír Sobotka, Kubalíkův centr z prvního útoku.

Zaujme, že sedmadvacetiletý kanón z Detroitu je mimořádně efektivní. Dvacetkrát trefil zařízení, osmkrát se radoval, což dává exkluzivní průměr čtyřicet procent. Jen pro srovnání, druhý nejlepší střelec šampionátu, Američan Gauthier, spotřeboval na šest gólů hned 44 střel.

Další zřejmě připíše dnes. Očekává se, že rozjetí a favorizovaní Američané spustí smršť na českou bránu. Národní tým věří, že odolá.

A bude věřit Kubalíkovi. Hvězdy přece dovedou reprezentaci dotlačit blíž medaili.

