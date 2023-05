Chystá se salva pro oslavence. Vždycky je lepší být v zápřahu, říká Vejmelka

Dnes je urostlému gólmanovi 27. Další rok ze života si tentokrát odškrtává v Tampere. Odpoledne vyjede na led a bude dělat všechno pro to, aby Američany poslal domů.

„Nemyslím na to, ale dárek by to byl pěkný,“ připouští.

Když na mistrovství světa lapával v českém dresu puky Jakub Kovář, odbíhal před zápasem k pisoáru. Jednomu konkrétnímu. Kmital kolem, dokud nebyl volný, jinak by si snad ani nezavázal brusle.

Od Vejmelky podobné výstřednosti nečekejte. V modrém půlkruhu se pokřižuje, protáhne a připraví se na kanonádu.

Ostatně na pořádnou střeleckou zátěž je zvyklý. Jen John Gibson z Anaheimu schytával v poslední sezoně NHL průměrně větší zápasové salvy než Vejmelka za děravou obranou Arizony.

Český tým na MS v hokeji

Ani na světové hokejové přehlídce si příliš nevydechne. Z osmi postupujících nechávali Češi pálit soky na svou branku jednoznačně nejčastěji. Daleko víc než třeba Lotyši, kteří se mezi postoupivší elitu vmáčkli v minutách posledních.

„Vždycky je lepší být v zápřahu a mít zákroků víc než míň,“ přemítá Vejmelka.

Byť Kanadu v závěrečném rižském klání (1:3) nezastavil, nezklamal. Dělal, co mohl. Jedenačtyřicet zákroků, jen dvě inkasované branky. Definitivně si tak uzmul pozici gólmanské jedničky, která zůstávala realizačním týmem v průběhu turnaje záhadně otevřená.

Karel Vejmelka se s Davidem Němečkem snaží zastavit letící puk před Jackem Quinnem.

„Přitom na mistrovství by měla být zvolená jasně. Přišlo mi, že se báli udělat rozhodnutí a vsadit na jednoho z nich,“ povzdechl si Kovář, na nějž trenéři spoléhali před jedenácti lety v Helsinkách a Stockholmu při cestě za bronzem.

Kanada byla jediným skutečně těžkým protivníkem, jemuž Vejmelka dosud čelil. Slovinci a Norové jistě prominou.

„O nějaké únavě nemůže být řeč. Ke konci základní části se kolem něj kolegové v Arizoně točili,“ připomíná Kovář.

Vejmelka zůstává klidný. Těší jej, že Češi bydlí ve stejném hotelu jako před rokem, kdy se po dlouhatánském období sucha radovali z bronzového úspěchu.

Tentokrát žádná oslava, kdepak. Jen dobrá večeře a film před spaním. Ani mírné porušení životosprávy nepřicházelo v úvahu.

„Vždyť tohle jsou zápasy, pro které hokej hrajeme. Každý kluk touží po tom, aby jednou bojoval o medaili,“ zdůrazní.

Dobře ví, jak zatraceně rychlí Američané jsou. Jak natřískali tým neokoukanými borci, kteří si v základní skupině vedli nad očekávání mistrně. Jak klidně může jít o utkání, jež rozhodne jediný přesný zásah. Nebo zákrok v pravou chvíli.

Český obránce Michal Jordán (47) v učebnicovém rozkleku zasahuje proti norskému hráči Olemu Einarovi Engelandovi Andersenovi (16).

Devatenáctiletý Gauthier zakončuje zatraceně dobře, vždyť se na turnaji trefil už šestkrát. Věčný „farmář“ Tynan má zase přehled jako málokdo. A silák Tuch sbírá v NHL více než bod na zápas.

„Ale moc nás nemají čím překvapit,“ věří Vejmelka a lehce se zasní: „Ještě tak vyhrát v neděli.“