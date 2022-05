Nečekaná jistota. Vejmelkova sezona snů pokračuje honem za medailí

Vejmelka dopisuje jednu z nejzajímavějších českých kapitol vrcholícího šampionátu. Vždyť ještě loni zjara se podle čísel řadil k brankářskému průměru extraligy. Vytáhlého mládence si ale v Brně vyhlédla Arizona a on šanci dokonale využil.

Do Finska už Vejmelka přiletěl jako jednička Coyotes s 52 starty ve slavné soutěži. A jako boháč s tříletou smlouvou na osm milionu dolarů v kapse.

„Byl jsem až překvapený, jak se vše vyvinulo. Věřím ale, že jsem tomu šel naproti tvrdou prací,“ říká Vejmelka. „Navíc mě Amerika změnila. Mám jinou psychickou odolnost a víceméně rychle zapomínám na špatné zápasy.“

V nejvyšší soutěži se v základní části hrálo zpravidla dvakrát do týdne. Přemýšlivý Vejmelka měl s trenéry prostor nimrat se ve výkonech a chybách. NHL? Covidová doba nahustila základní část tak, že se hrálo obden. Něco se nepovedlo? Neřeš to. A jdi do brány znovu!

Taková zkušenost se mu náramně šikne na šampionátu ve Finsku. Jeho premiéra proti Švédům trvala jen 29 minut, než po čtyřech gólech odjel na střídačku.

Jenže pak?

Vejmelka chytá jak ďas. V šesti startech inkasoval čtyři góly. Ve čtvrtečním čtvrtfinále proti Německu (4:1) se v klíčových momentech zaskvěl. Nedovolil soupeři, aby se gólově nadechl.

České jedničky Brankářská poslední... Vokoun pomohl k poslednímu triumfu. Poslední jedničkou z NHL byl Pavelec. Poslední „úspěšný“ turnaj odchytal jako gólmanská první volba Bartošák. Na posledním MS dostal nejvíc důvěry Hrubec. 2010: zlato

Tomáš Vokoun

zápasů: 8

průměr: 1,57

úspěšnost: 94,4 % 2015: 4. místo

Ondřej Pavelec

zápasů: 9

průměr: 1,97

úspěšnost: 91,2 % 2019: 4. místo

Patrik Bartošák

zápasů: 6

průměr: 2,78

úspěšnost: 90,6 % 2021: čtvrtfinále

Šimon Hrubec

zápasů: 6

průměr: 2,27

úspěšnost: 90,2 %

„Náš gólman byl neskutečný,“ vychvaloval Vejmelku útočník David Pastrňák.

„Karlos nás držel celých šedesát minut. Je hodně klidný, čímž nám strašně pomáhá,“ vypíchl bek Filip Hronek.

A další reprezentační zadák Radim Šimek při rozpravě s novináři nezapomene vyřknout větu: „Kája nás zase podrží.“

Vejmelkova parádní představení dokládají kulminující čísla. Před víkendovým vyvrcholením turnaje je čtvrtým nejúspěšnějším gólmanem šampionátu. Kryl 93,4 procenta střel, inkasuje v průměru 1,44 gólu za zápas.

Když pohlédnete do nedávné historie šampionátů, chlubí se na rozdíl od většiny vybraných předchůdců brilantními numery.

Pokud si v sobotu ještě polepší, je pravděpodobné, že se Češi protlačí do zítřejšího zápasu o zlato. Bude to fuška, proti národnímu týmu se v Tampere postaví Kanada - výběr z frajerů NHL.

V ní si Vejmelka zvykl na kulometnou palbu, když chytal za slaboučkou Arizonu.

„V uvozovkách jsem nemohl jít do lepšího týmu,“ pousměje se Vejmelka. „Víceméně každý zápas jsem měl přes třicet zákroků. Byla to pro mě vážně výborná škola.“

Maskovaný vzdělanec

Když už zmíní studium, hodí se připomenout další záležitost, kvůli níž se Vejmelka v reprezentační kabině vymyká.

Při chytání za Kometu získal na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity magisterský titul, diplomovou práci loni psal na téma Zvýšení výkonnosti sportovce za pomoci neurovizuální optometrie.

Znalosti využívá denně v brankářské profesi. „Stejně jako běžné svaly můžete cvičit i okohybné svaly,“ vysvětluje maskovaný magistr.

„Jsou to speciální cvičení, při kterých se zaměřujete na reakci a měnění vzdálenosti z blízka do dálky. Už je to rutina, bez které si chytání neumím představit.“

Nejčastěji si Vejmelka zdokonaluje zrak hned po ránu.

Zacvičí si i v sobotu. A pak ho odpoledne čeká další životní zážitek v jeho neuvěřitelné sezoně.