Tvrdé sankce, stažené vlajky... a teď potupná cesta Bělorusů autobusem domů

Ironicky řečeno, Bělorusové přijeli na šampionát předními dveřmi se slávou letadlem, ale odjížděli z Rigy tím nejpotupnějším způsobem - zadními dveřmi a autobusem.

Z pětisetkilometrové cesty, která by vzduchem zabrala zhruba třicet minut, se stala sedmihodinová štreka po silnici.



Z Lotyšska teď totiž do Běloruska nelétá jediné letadlo. Je to součást tvrdých sankcí a reakce na nedávný odklon letu z Atén do Vilniusu, kdy autoritářský režim prezidenta Alexandra Lukašenka donutil stroj za doprovodu stíhaček přistát v Minsku a následně nechal zatknout opozičně smýšlejícího novináře Ramana Prataseviče. Proto od 25. května platí zákaz přistávání běloruských letadel na území Evropské unie a Velké Británie.



Šéf organizačního výboru mistrovství světa Edgars Buncis řekl pro agenturu TASS, že se ještě snažili zajistit zpáteční let pro hokejisty. To by však běloruská strana musela podat žádost o výjimku, k čemuž nedošlo.

A tak se hokejisté i se vší bagáží museli lopotit zpátky do Běloruska klasickým autobusem a trávit dlouhé hodiny v nepohodlných sedačkách.

To je pro hvězdy typu Sergeje Kosticyna či Jegora Šarangoviče jeden z nejdrtivějších zážitků na mezinárodní scéně. Přitom si Bělorusové před šampionátem vysnili, že by se domů mohli vracet s překvapivými výsledky a třeba i medailí.