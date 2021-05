Ani za studené války nebyl dialog tak těžký, mrzí „přítele Rusů“ Fasela

Podobně jako Petr Bříza, český zástupce v Radě IIHF, i René Fasel opakuje, že Mezinárodní federace je a musí zůstat apolitická.

Dokud sponzoři jako Škoda či Nivea nezvýšili tlak do neúnosné míry, Fasel o přesunu šampionátu z Běloruska nechtěl spekulovat. Porušování lidských práv a bití demonstrantů po znovuzvolení prezidenta Alexandra Lukašenka přehlížel mlčením.

Však se také odebrání pořadatelství připsalo spíše koronavirové krizi než lidskoprávním problémům.

Zatímco ale Fasel mluví o apolitičnosti, v posledních měsících sám párkrát hranici překročil. Když v lednu letěl do Minsku vyjednávat o budoucnosti mistrovství světa, s Lukašenkem se dost netakticky vítal před kamerami v medvědím objetí. Po kritice uznal, že to přehnal.

V květnu se - jako bývalý sudí - v rozhodcovském dresu účastnil propagandistické akce ruského prezidenta Vladimira Putina v Soči. Na exhibičním zápase „Noční hokejové ligy“ po boku legend ruského hokeje Putinovi děkoval za rozvoj sportu.

„Je přece v pořádku, že jsem přítelem Rusů. Stejně tak nemám problém, že vaše noviny sympatizují se Západem,“ řekl Fasel o víkendu švýcarskému deníku Neue Zürcher Zeitung.

Rozhovor vznikl v souvislosti s děním v Rize, kde starosta Martinš Stakis pár dní před komunálními volbami v Lotyšsku (5. června) stáhl po městě oficiální běloruské vlajky a místo nich vyvěsil na stožárech vedle vlajek IIHF a zbylých účastnických zemí šampionátu historický bílo-červený prapor symbolizující běloruskou opozici.

Fasela Stakisův krok rozzlobil a dal mu ultimátum: buď má vrátit oficiální běloruskou vlajku, nebo má svěsit i vlajky IIHF, protože ta si nepřeje být součástí politických her.

Stakis zvolil druhou variantu, lidé se podle něj mají rozhodnout mezi diktátorem Lukašenkem, nebo svobodou. Reagoval tím na nedávné vynucené přistání civilního letadla v Minsku a zadržení novináře Ramana Prataseviče.

A tak se redaktor švýcarského deníku NZZ Nicolas Berger zeptal, proč Fasel takové události neodsoudil a veřejně se od Lukašenka nedistancoval. Prezident IIHF odpověděl: „Protože to není má práce, nejsem politik. Neznamená to, že vše, co se stane, schvaluji, ale úkolem IIHF není určovat, co je dobré a co zlé.“



„Zažil jsem studenou válku. Ani tehdy nebylo tak těžké, aby spolu obě strany diskutovaly. Tohle pochopení pro druhého se vytratilo. Nelíbí se mi, jaká představa panuje o Putinovi, jeho služba Rusku je nesmírná. Já jsem si přál, aby na světovém šampionátu v Bělorusku výjimečně všichni usedli k jednomu stolu. Nejsem naivní, nemám přehnaná očekávání, ale chtěl jsem to zkusit.“

Konflikt s rižským starostou považuje Fasel za vyřešený a dodal, že by se podobně zastal jakékoliv jiné země, jejíž vlajky by někdo kvůli politickému prohlášení stahoval.

Jenže které další země násilně potlačují demonstranty a veřejně zatýkají novináře? I Petr Bříza jakožto člen Rady IIHF označil v rozhovoru pro iDNES.cz incident s novinářem Pratasevičem za „akt únosu“.

Nebýt odebrání pořadatelství, incident by se udál v dějišti hokejového šampionátu v jeho průběhu!

Faselův poslední rok ve funkci nebyl klidný. Že by na něj ale veřejnost nahlížela po 27 letech prezidentování optikou politického přátelství s východními diktátory, toho se neobává. „Jsem hrdý na to, co IIHF dokázala. Hokej se stal bezpečnějším, ubylo otřesů mozků, dařilo se finančně...“ vyjmenoval Fasel.

Z hokeje navíc nejspíš zcela neodchází. „Už nechci nic řídit, ale pracovat v zákulisí a tahat za nitky, pomáhat lidem? Ano, to mě láká, to zkusím,“ řekl Fasel. Podle tři roky starých spekulací kanadské televize TSN má pracovat pro Kontinentální ligu (KHL).