Kde jste, hoši? Máte být v karanténě. Norové se vyhnuli hotelové izolaci

V letadle už se těšili domů, ale to ještě netušili, že budou muset hned v úterý nastoupit do hotelové karantény v Helsfyru, části hlavního města Oslo.

A hokejisté po týdnech v bublině zuřili. „Je to šokující. Je to pro nás noční můra. Musí se to změnit. Doufám, že vyhraje zdravý rozum a všichni se budeme moct po sedmi týdnech vrátit domů,“ láteřil trenér norského národního týmu Petter Thoresen pro deník Aftenposten. Zdraví hokejisté nezasažení covidem nechápali.

Proto si zažádali o výjimku přímo v kanceláři předsedy vlády a zaslali ji také na tři různá ministerstva. Zamítnuto!

Což namíchlo kouče Thoresena, který se opřel do vlády i hygieniků a kritiky neušetřil ani fotbalovou reprezentaci, která dostala výjimku z pravidel, zatímco ostatní sporty v zemi trpí. „Ať mi někdo vysvětlí, proč národní fotbalový tým nemusí po pobytu v zahraničí a návratu domů jít do karanténních hotelů a hokejisté po odehrání mistrovství světa ano,“ kroutil hlavou rozhořčený Thoresen.

O puk bojují Lorenzo Casetti (vlevo) z Itálie a Jonas Holos z Norska.

Naštvaní hokejisté vyřešili po příletu situaci po svém. Někteří hned odcestovali do svých bydlišť a klubů ve Švédsku jako třeba kapitán Jonas Holos. „Letěl jsem rovnou tam, abych tohle vůbec nemusel absolvovat,“ řekl. Další hokejisté se karanténě vyhýbali. Do hotelu přicestovalo jen torzo mužstva.

Navzdory nařízení hygienikům nakonec přilétla zpráva, že šéf magistrátu v Oslu se snaží zařídit, aby do karantény nemuseli.



Hotelová karanténa totiž zahrnuje třídenní pobyt, následně PCR testy a teprve poté si norští sportovci mohou zbytek izolace odbýt doma. To platilo třeba házenkářky čerstvého šampiona Ligy mistryň Kristiansand Vipers, za něž hraje česká reprezentantka Jana Knedlíková. Hráčky si tak nemohly dopřát ani náležitou oslavu po návratu z vítězného Final Four v Maďarsku.

„Už po zápase jsme si to po návratu na hotel s holkama pěkně užily, i když v naší uzavřené bublině. Jinak to oslavit nejde. Kvůli covidovým restrikcím oslava zůstala jen na území Maďarska, protože teď celý tým čeká karanténa v Norsku, takže to nám další oslavy neumožní,“ přiblížila Knedlíková v rozhovoru pro Český svaz házené.



Podle norských médií byl výklad současných hygienických pravidel poněkud nejasný a především nesprávný. Nakonec to připustil i hlavní lékař města Osla Frode Hagen, jenž umožnil hokejistům strávit karanténu doma za předpokladu testování a dalšího trasování.

Hokejisty cloumaly emoce už proto, že sedm týdnů strávili v izolaci mimo své rodiny. „Bylo to úplně šílené. Měl jsem vážně radost. Já i moji blízcí jsme ohromně šťastní. Bude to hezká noc. Moje žena už nečekala, že přijedu. Když jsme si volali, byly to slzy radosti,“ řekl Tommy Kristiansen.

Jen rozzuřený kouč Thoresen si neodpustil ironické poznámky. „Přijdou si a řeknou: Oklamali jsme vás, teď jděte domů a bavte se...“ A přidal tvrdá slova o tom, že pravidla lékařů vyhnala národní tým ze země už během přípravy. Norové totiž absolvovali tréninkový kemp od 23. dubna v dánské Kodani.

Případ nastolil v zemi otázku, zda je opravdu nutné, aby si každý národní tým musel žádat o výjimku jednotlivě. „Vláda má rozdílné zacházení, ale můžete získat výjimku od městského lékaře. Pokud přijedete do jiné obce, obecní lékař si nemusí myslet totéž. Ve skutečnosti by takové náhody neměly být,“ řekl generální sekretář norského hokeje Ottar Eide.



Norský hokejista Mats Rosseli Olsen se snaží rozhodit lotyšského hráče Ronaldse Keninše.

Norové v létě hrají kvalifikaci o hokejový olympijský turnaj a vůbec teď nevědí, jak se změní pravidla karantény. Hrát by za ně měl i nejlepší norský hokejista současnosti Mats Zuccarello Aasen, který má podepsanou smlouvu v NHL s Minnesotou.

Také se může stát, že po jejím odehrání bude muset nastoupit do karantény stejně jako ostatní a do zámoří odletí později. To samé se může týkat dalších sportovních svazů, které jsou ústy svých nejvyšších představitelů naštvané proto, že podmínky proseparaci nejsou pro národní družstva jednotné a fotbal na nich vydělává.

„Před zákonem musí existovat rovnost. Národní fotbalový tým je možná na 30. místě na světě, házená číslo jedna, my hokejisti až kolem dvanáctého místa. Nechci obviňovat fotbal, podali si žádost. Ale je tu cítit rozdíl v zacházení a to mě nekonečně dráždí,“ uzavřel Thoresen.