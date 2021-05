Rusy rozlítila stažená běloruská vlajka: Plivněme na Lotyše, bojkotujme MS

A to jako odplatu za vyvěšení bílo-červeno-bílého praporu, který se v posledních letech stal symbolem běloruské opozice a protestujících.



Historický prapor vlaje v Rize od pondělí právě místo běloruské oficiální vlajky, kvůli čemuž se Riga dostala do konfliktu i s prezidentem Mezinárodní hokejové federace Reném Faselem. Výsledkem rozporu nakonec bylo i stažení vlajek IIHF.

Stará lotyšská vlajka z dob Sovětského svazu.

„Měli bychom se postavit za Bělorusy. Musíme vyvěsit před lotyšskou ambasádu v Moskvě vlajku z doby Sovětského svazu, musíme přerušit veškeré diplomatické a obchodní vztahy, přestat od nich kupovat ty jejich šproty. A náš národní tým by měl zbytek šampionátu bojkotovat a přesvědčit ostatní země, ať udělají to samé. Každý by měl na Lotyšsko plivnout!“ rozčílil se pro ruský server Sport-Express poslanec Státní dumy Vitalij Milonov.



„Na místě jsou sankce, takovou hanbu nemůžeme přejít. A bohužel nemohu vyloučit ani bojkot mistrovství světa ruského i běloruského týmu. IIHF se musí rozhodnout, odstranění jejích vlajek je hrubá urážka a hokejová federace by to neměla tolerovat ani odpustit. Riga zatáhla do sportu politiku, měla by se spíš omluvit. Očekávám, že IIHF zavede tvrdé sankce vůči organizátorům šampionátu,“ přidal další ruský poslanec Dmitrij Sviščev.



„Stažení běloruské vlajky je nehorázné,“ dodal mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.



K reakci politiků se přidali i bývalí profesionální sportovci. Dvojnásobný olympijský vítěz a hokejový útočník Alexandr Koževnikov dokonce navrhl vyřadit klub Dynamo Riga z Kontinentální ligy (tu z většiny tvoří ruské týmy): „Lotyši jsou darebáci! Dělá se mi z nich špatně. Co má ulice v Rize společného s hokejovým šampionátem? Tohle prostě nemůžeme prominout.“

„IIHF ztrácí kontrolu, považuju jednání rižského starosty za amatérské,“ zhodnotil bývalý legendární ruský obránce Vjačeslav Fetisov.



„Chovají se neuctivě a bezprecedentně vyvíjejí nátlak na naše sportovce, kteří na mistrovství přijeli reprezentovat svou zemi v hokeji, nikoliv v politice,“ mrzí šéfa běloruského hokejového svazu Dmitrije Baskova.



Sám Baskov je nicméně podezřelý z podílu na vraždě a do vyšetření má zákaz vstupu do Lotyšska.

Lotyšský starosta Martinš Stakis spolu s ministrem zahraničních věcí Edgarsem Rinkevičsem si za svými kroky stojí. Jejich jednání ocenila i lídryně běloruské opozice Světlana Cichanouská.

Edgars Rinkēvičs @edgarsrinkevics Kopā ar Rīgas mēru @MStakis, solidarizējoties ar baltkrievu tautas brīvības alkām, pacēlām baltsarkanbalto karogu Rīgas centrā. Padies Rīgas domei par iniciatīvu https://t.co/gdRjNZvE9h oblíbit odpovědět

Lotyšský prezident Egils Levits řekl, že stažení běloruské vlajky je adekvátní politickou reakcí a jasnou zprávou, že jeho země neuznává vládnoucí běloruský režim.

Nicméně lotyšští poslanci měli i jiné názory.

Vjačeslav Dombrovskij označil stažení běloruské vlajky za zbytečnou show a klukovství. Lídr lotyšské sociální demokracie Janis Urbanovič odsoudil nedělní jednání běloruských úřadů, které donutily přistát v Minsku civilní letadlo, aby následně zatkly opozičního novináře Ramana Prataseviče, nicméně následnou reakci ministra zahraničí Rinkevičse označil za neadekvátní.

„Hokej v Bělorusku nemiluje jenom hlava státu, jejíž legitimita je pochybná,“ řekl Urbanovič.

Vztahy mezi Lotyšskem a Běloruskem jsou napjaté právě od nedělního zatčení novináře Prataseviče. Země si kvůli svěšení běloruské vlajky a jejího nahrazení historickým praporem vzájemně vyloučily všechny diplomaty.

Reagovala i Evropská unie, lídři států v úterý jednali o zákazu přeletů a přistání běloruských aerolinek Belavie na svém území. Český vicepremiér Karel Havlíček ve středu potvrdil, že Česko se k sankcím přidá do vyšetření incidentu. Kromě toho se linky ČSA mají vyhýbat běloruskému vzdušnému prostoru.