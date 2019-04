Začali jsme špatně, po zlepšení jsme se k tomu vrátili, hodnotil Říha

„Začali jsme velmi špatně. Nebruslili jsme, dělali jsme chyby, ztráceli jsme kotouče...,“ připustil Říha v rozhovoru s novináři. „Po té první přestávce jsme si řekli, že je potřeba hrát úplně jinak. Ten hokej byl pak úplně jiný, jenže pak jsme se k tomu zase vrátili,“ uvedl Říha.

Nelíbila se mu řada věcí. „Přišly zbytečné ztráty kotouče v útočném i středním pásmu a nedohrávání v obranném pásmu. Věděli jsme, že Rakušané jsou důraznější, že nám začnou bruslit. I když u nás ve Znojmě hráli trošku líp, tak ten drajv mají. Ti mladí hráči tam šli a našimi chybami, které bychom udělat neměli, dosáhli na vyrovnání,“ připomněl Říha soupeřův gól v power play 9,4 vteřiny před koncem.

„Ukazuje nám to, že musíme něco zlepšit. Řekněme takovou tu českou hru. Vedeme a začneme se přizpůsobovat soupeři. Hrajeme vše do prázdné brány, nepřerušujeme si hru, přetahujeme střídání, to jsou chyby, kdy bychom to měli hrát taktičtěji,“ prohlásil Říha.

Potěšit ho mohla produktivita v nájezdech, které nakonec rozhodla až devátá série. Z devíti pokusů proměnil český tým pět, vedle Tomáše Fořta uspěli dvakrát ze tří absolvovaných nájezdů Robin Hanzl a Dominik Kubalík, který dal i vítězný gól. Právě Hanzl s Kubalíkem předtím odvraceli porážku. V šesté a osmé sérii museli odpovědět na gól Rakušanů a situaci zvládli na výbornou.

„Je určitě velké pozitivum, že máme hráče, kteří ten tlak unesou,“ ocenil Říha. „Udělali jsme si dnes pořadí, protože jsme tady měli lídry, kteří by to měli rozhodnout. A chtěli jsme se přesvědčit o tom, že to zvládnou, což se podařilo,“ dodal Říha.