Voráček a Gudas řekli Říhovi definitivní ano, připojí se Chytil a Rousek

„Obránce si zatím necháváme všechny, protože teď žádní další nepřibudou. Ti uvažovaní měli dlouhé série s kluby a necháme je trochu odpočinout,“ řekl Říha po utkání s Rakušany, které jeho svěřenci vyhráli 5:4 po nájezdech. „Na přípravné zápasy na Slovensku už bychom měli ale vyrazit docela silní jak v útoku, tak i v obraně,“ prohlásil Říha.

Ve středu a ve čtvrtek čeká národní mužstvo dvojzápas s Německem v Karlových Varech, pak přijdou na řadu dvě přípravná utkání proti Slovensku. V pátek 26. dubna v Trenčíně a v sobotu 27. dubna v Nitře. A mohli by u toho být i Voráček s Gudasem.

„Dolaďují se nějaké poslední věci. Potvrdili nám každopádně, že přijedou, i když zatím ještě nevíme přesně, kdy to bude. Nevím to stoprocentně, ale měli by s námi být právě na Slovensku,“ řekl Říha.

Další možné posily ze zámoří nekonkretizoval. „Máme na seznamu napsaných hodně hráčů, ale kdo se k nám opravdu přidá, na to je brzy o tom spekulovat,“ konstatoval Říha.

Světový šampionát se určitě nebude týkat útočníků Davida Kämpfa a Vladimíra Sobotky. „Kvůli zraněním v podstatě ukončili sezonu. Třeba to Kämpfovo zranění, kdy má prasklou lícní kost a problémy se zuby, to je nepříjemné. A dát mu tři týdny volno, aby pak naskočil do přípravy? To si myslím, že nemá smysl,“ uvedl Říha.