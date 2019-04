Hlásí se číslo 93. Národní tým má první eso. Co se čeká od Voráčka?

A tak je potěšující, že i Češi, jimž v poslední době hvězdy ubývaly, mohou počítat s posilami ze slavné soutěže. Účast bez okolků potvrdil Jakub Voráček z Philadelphie. „Výborná zpráva!“ řekl Robert Reichel, asistent kouče Miloše Říhy. „Patří mezi opory Flyers. Má zkušenosti z nároďáku. Umí stmelit kabinu.“

Někdejší reprezentační vůdce, trojnásobný šampion a olympijský vítěz dobře ví, jak jsou takoví pašáci potřební. S Voráčkem a jeho parťákem Radkem Gudasem se během březnové inspekce po Severní Americe setkal po utkání v Chicagu.

„Kluci ještě měli šanci na postup do play off, ale předběžně jsme se bez problémů domluvili, kdy a jak by se k nám mohli připojit,“ líčí.

Co tedy Voráčkovo kývnutí znamená? Jak je důležité míti Jakuba? Devětadvacetileté křídlo potvrdilo vřelý vztah k rodné zemi. Chystá se za ni nastoupit už na dvanácté akci (4 MS juniorů, 5 MS dospělých, Světový pohár a olympiáda v Soči).

„Z Voráčka srší zkušenost, je nad věcí. Věřím, že pohodu přenese na celý mančaft.“ Robert Reichel, asistent trenéra Miloše Říhy

Coby zelenáč se zásadně zasloužil o poslední české zlato vytěžené ze šampionátu v Německu 2010.

Právě Voráček totiž v kritické chvíli semifinále se Švédskem za stavu 1:2 přihrál od zadního mantinelu obránci Karlu Rachůnkovi na spásnou trefu v čase 59:53.

O rok později na Slovensku pomohl k bronzu. Dvakrát byl dokonce kapitánem mužstva (2015, 2017) a nebylo by divu, kdyby se jím stal také letos, byť Říha s Reichlem svorně tvrdí: „Céčko ještě neřešíme.“ Každopádně by měl českou chásku v Bratislavě vést a uklidňovat.

„Srší z něj zkušenost, je nad věcí. Věřím, že pohodu přenese na celý mančaft,“ říká Reichel.

Ryšavého vousáče provází přirozený respekt. Brilantní bruslař dovede v kalupu vytvářet šance pro sebe i pro ostatní. Zvlášť cenné je jeho umění v přesilovkách.

O Voráčkově pozici v NHL svědčí třeba i štědrá smlouva, jež mu za osm let vynese 66 milionů dolarů.

Nyní je v historickém bodování krajanů v NHL jedenáctý (195+444), nedávno předstihl Reichla a v přespříští sezoně patrně překoná reprezentačního manažera Petra Nedvěda. Nesrazí-li ho zranění či prudký pokles formy, v ročníku 2021/22 se zařadí na třetí místo za Jaromíra Jágra a Patrika Eliáše.

Třebaže dosud za Atlantikem nedosáhl na některou z blyštivých trofejí, buduje si úctyhodnou kariéru.

Novináři jej chválí za upřímnost a smysl pro humor. Klidně sám sebe shodí. Nereptá, ať ho kouč v sestavě zastrčí kamkoliv. Při nedělní rozlučce ve Philadelphii působil zklamaně. Flyers nepostoupili do play off, fanoušky cloumalo naštvání. Sám prožil spíš průměrnou sezonu (20+46). O to větší v něm může klíčit touha spravit si chuť v Bratislavě.

Český tým Aktuální složení Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice); Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL), Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL). Obránci: Filip Pavlík, Petr Zámorský (oba Hradec Králové), Michal Jordán, Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL), Tomáš Dvořák (Sparta), Lukáš Klok (Slovan Bratislava/KHL), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL). Útočníci: Šimon Stránský, Patrik Zdráhal (oba Vítkovice), Ondřej Beránek (Karlovy Vary), Tomáš Fořt (Zlín), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Radim Zohorna (Mladá Boleslav), Rudolf Červený (Brynäs/Švéd.), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Tomáš Mertl (Kunlun/KHL), Michal Řepík (Podolsk/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL), David Tomášek (Jyväskylä/Fin.), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).

Říha s Reichlem zatím tají, kterého centra k němu zařadí. Jsou odsouzeni k čekání na vývoj úvodních kol Stanley Cupu a Calder Cupu, vyřazovací části farmářské AHL.

V ideálním případě by jednu údernou lajnu mohli opřít o Davidy Pastrňáka s Krejčím a druhou o Voráčka s Tomášem Hertlem. Jenže to by museli záhy vypadnout Bruins z Bostonu a Sharks ze San Jose, což se přihodit může, leč nemusí.

A tak trenéři mírní nadšení: „Ještě je dost času. Máme víc variant.“

Pravda, první přípravné utkání s Rakouskem hrají jejich hoši teprve ve středu a do šampionátu vstoupí až 10. května.

Rychlík s číslem 93 představuje pro Česko klíčový trumf. Též vzhledem ke krajně pozdnímu začátku mistrovství však velmoci (Kanada, USA, Finsko, Švédsko, Rusko) poskládají papírově silnější mužstva.

Reichel věří, že jim lze čelit týmovým pojetím a soudržností: „Voráček je fajn, ale my potřebujeme 25 chlapů, co potáhnou za jeden provaz a půjdou za svým cílem.“