České hokejisty prověří v Karlových Varech dva dny po sobě Němci

Dnes se ke zbytku týmu, který absolvuje na západě Čech čtvrtý týden přípravy na světový šampionát na Slovensku, připojil zkušený útočník Martin Zaťovič z Brna. Hrát ale nebude. Stejně jako první posila, jež dorazila ze zámoří a hlásila se trenérům již v pondělí - útočník Filip Chytil z New York Rangers.

„Chtěli bychom, aby do obou zápasů nastoupily ty pětky, co měly proti Rakousku jednou volno. Udělali jsme tam drobné změny, teď jsme ty útoky rozbili jednotlivci a chceme to vyzkoušet zase malinko jinak, ale jen malinko,“ řekl Říha novinářům.

Ve středu půjde do branky Kovář, který byl v sobotu v Linci u výhry 5:4 po nájezdech nad Rakouskem, jíž národní mužstvo navázalo na domácí vítězství 3:1 ze Znojma. Záda mu bude krýt Bartošák, jenž nastoupí ve čtvrtek. „Samozřejmě mu dáme prostor, teď ještě nechytal,“ uvedl Říha. V útoku bude ve středu na pozici třináctého útočníka připraven mladý sparťan Lukáš Rousek.

Česko - Německo Sledujte ve středu od 17.20 online.

Proti Německu očekává Říha odlišné zápasy než s Rakušany. „Myslím, že to bude zase něco úplně jiného. Rakušané byli mladým mužstvem, které jezdilo a bylo nepříjemné. Měli jsme v tom druhém utkání rozhodnout góly. Kdybychom vyhráli 10:5, tak mi to vůbec nevadilo, ale ten závěr jsme takticky nezvládli,“ připomněl Říha, co se mu nezamlouvalo v posledním vystoupení mužstva.

„Němci budou hrát podle mého názoru opatrněji a nebudou to na nás tak zkoušet. Budou hrát z nějaké obrany a my se zase budeme muset přes tu jejich obranu dostávat,“ doplnil Říha.

Němci rovněž uspěli v obou úvodních zápasech, které v Euro Hockey Challenge v této sezoně odehráli, když porazili Slovensko 2:1 a 3:1. Právě s EHCh jsou provázané také poslední vzájemné souboje německých a českých hokejistů. V dubnu 2017 prohrál výběr kouče Josefa Jandače přestřelku v Norimberku 4:7, o den později zjednal v Mannheimu nápravu vydřenou výhrou 4:3 po samostatných nájezdech.