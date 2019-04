ONLINE: Česko – Německo 4:2, domácí si berou zpět dvougólové vedení

Národní tým se dál připravuje na květnové mistrovství světa, české hokejisty nyní čeká dvojzápas s Německem.

Mužstvo se postupně proměňuje, útočné posily Martin Zaťovič z Brna a Filip Chytil z New York Rangers do středečního utkání ještě nezasáhnou. Do branky by se měl postavit Jakub Kovář, sparťanský Lukáš Rousek bude připravený na pozici třináctého útočníka.

Češi zahájili Euro Hockey Challenge dvěma výhrami 3:1 a 5:4 po nájezdech proti Rakousku. Vedle zápasů s Německem je čekají ještě další dva duely proti Slovensku. Také Němci své první dva zápasy série zvládli, nad Slováky zvítězili 2:1 a 3:1.