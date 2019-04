Gulaš a Jan Kovář doplní národní tým. V NHL si Říha vyhlédl tři posily

Do přípravy reprezentace před mistrovstvím světa se nově připojí plzeňští útočníci Jan Kovář a Milan Gulaš, kterým po nedávném vyřazení v semifinále skončila extraligová sezona. Oba by měli dorazit za mužstvem do Nitry na Velikonoční pondělí stejně jako už dříve potvrzené posily z NHL, obránce Radko Gudas a útočník Jakub Voráček.

„Měli by už přijet, budeme opět začínat úplně od znova. Kluci tady jsou nervózní. Měsíc dřeli, odvedli kus práce a čekají, kdo z toho vypadne. Bylo dnes vidět, že když někdo udělal chybu, tak se díval, jak si to my zapisujeme,“ komentoval po zápase s Německem trenér Říha situaci v týmu.

Českou reprezentaci by mohli před šampionátem doplnit ještě další posily z NHL. Po rychlém a velmi překvapivém konci Tampa Bay v prvním kole play off přicházejí v úvahu obránce Jan Rutta a útočník Ondřej Palát. K dispozici by mohl být i další český forward Dominik Simon, jehož Pittsburghu také skončila sezona velmi rychle.

„Jednáme. Určitě máme zájem o dva, jeden se bude muset ukázat,“ potvrzuje český trenér zájem o možné posily. „V žádném případě jsme jim nic neslíbili. Chceme, aby se dostavili co nejdříve, pokud to půjde. Každý má své problémy, vyřizování a stěhování. Musíme počkat na výstupní prohlídky a pak samozřejmě rozhodneme.“

Trenéři také čekají, jak to bude vypadat se zdravotním stavem útočníka Filipa Chytila z New York Rangers. Ten se připojil k mužstvu v pondělí na startu čtvrtého týdne přípravy v Karlových Varech. „Je po zranění, trénuje a čekáme. Má na to týden. Ten příští už by měl nastoupit, aby se vědělo, jestli bude, nebo nebude hrát,“ poznamenal Říha.

Češi vyhráli všechny tři dosavadní zápasy série Euro Hockey Challenge. Před sebou mají ještě odvetu s Německem a dvojzápas se Slovenskem. Příprava na šampionát pak vyvrcholí turnajem Carlson Hockey Games v Brně na začátku května.