Když Říha zavelí, Zaťovič poslechne a hlásí se v české kabině

„Byl jsem spíš unavený než zraněný. Cítím se dobře. A když trenér řekl, abych tady v úterý byl, tak tady jsem,“ vypráví. „Je to lepší než týden stát. Člověk by si rád odpočinul, zařídil si věci, na které neměl čas. Ale kouč to chtěl, tak tu jsem.“

Do středečního zápasu proti Německu ještě nenastoupil, už ve čtvrteční odvetě (17.20) se možná na ledě objeví. A tak v den, kdy startuje finále a on by mnohem raději s Kometou vyjel v aréně třineckých Ocelářů, bude na druhé straně republiky bojovat o svou šanci na mistrovství světa.

„Šampionát láká každého. Ten, kdo nechce reprezentovat a hrát mistrovství, pro mě není moc velký sportovec. Ale na druhou stranu zbývají ještě tři týdny, přijede hodně hráčů a uvidíme, jaké má trenér plány, jak to má poskládané, jestli se někdo zraní, nebo ne,“ vypočítává.

Ano, v současném výběru je hned 30 hráčů, z toho 16 útočníků. A Říha bude povolávat dál - pozval plzeňské duo Kovář, Gulaš, už příští týden se připojí dvojice z Philadelphie Voráček a Gudas. Navíc po překvapivém vypadnutí Tampy ze Stanley Cupu se nabízí i příjezd útočníka Paláta a obránce Rutty. Ze hry o Stanley Cup je i útočník Simon z Pittsburghu.

Na druhou stranu Říha několikrát zopakoval, že do kostry týmu nechce posilami z NHL příliš zasahovat. I to je šance pro Zaťoviče. „Zahraju si jiný hokej a zapomenu na vyřazení. Pořád mě to štve, protože to nebyl náš strop, nepředvedli jsme maximum, na které tým měl,“ hodnotí semifinále s Libercem. „Proti Hradci jsme ve čtvrtfinále měli větší formu.“

Po vlastní zkušenosti teď ve finále favorizuje Liberec. Obdivuje jeho defenzivu, která stojí s vynikajícím gólmanem Willem a dvěma režiséry v podobě vytěžovaných Šmída a Ševce. „Posouvají to dál. Všichni je poslouchají. To je základ úspěchu.“