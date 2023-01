Nepřišel jsem ze sebe do Znojma dělat hvězdu, ujišťuje útočník Hruška

Jenom v dobách svých začátků v seniorském hokeji, když se snažil prorazit, nastupoval Jan Hruška sporadicky i ve druhé lize. Loni v létě se do ní vrátil, když vyslyšel znojemskou výzvu a plán Orlů odrazit se z amatérské soutěže zpět nahoru mezi českou elitu.

Mezitím nastřádal 579 extraligových zápasů, v nejvyšší soutěži získal čtyři medaile, zahrál si za reprezentaci nebo ve Finsku. „Nepřišel jsem do Znojma s hvězdnými manýry,“ říká šestatřicetiletý veterán. „To by ze mě zdejší kluci asi moc nadšení nebyli.“

Od prvních dnů roku 2023 hostuje na měsíc v prvoligových Pardubicích, kde má za čtyři zápasy na kontě jeden gól a pět asistencí. Pak se vrátí do Znojma a bude o postup do druhé nejvyšší soutěže válčit tam.

Uvažoval jste dlouho, než jste se po loňském konci ve Vítkovicích rozhodl hrát druhou ligu?

Pokud si to dobře vybavuji, trvalo možná dva měsíce od konce minulé sezony, než jsem podepsal smlouvu ve Znojmě. Bylo to někdy o prázdninách. Přemýšlel jsem o tom, a jak se čas posouval dál a dál, dávalo mi to čím dál větší smysl. Nakonec už nebylo o čem uvažovat.

Jak tento krok hodnotíte?

Zatím jsem nadmíru spokojený. Všechno funguje, jak má, tedy dobře.

Musel jste si dát pozor při příchodu do nižší soutěže, abyste do ní nevkročil jako moc velká hvězda?

Nějak jsem nad tím nepřemýšlel. Není z čeho mít hlavu v oblacích... pořád je to hokej, není to jiný sport, jenom je dělaný na trochu jiné úrovni než v extralize. Od začátku jsem věděl, že ve Znojmě jsou podmínky nastavené na postup do první ligy v co nejkratším možném termínu. Není to klasický druholigový klub. Majitel pan Ohera poskládal nadstandardně kvalitní mužstvo, což se zatím na výsledcích i ukazuje. Přesto je to pořád „jen“ základní část, rozhodne se v play off.

Sehrála roli možnost zahrát si opět s Tomášem Svobodou, kapitánem Orlů a vaším bývalým spoluhráčem z Brna?

Jeden z prvních kontaktů, když jsem se začal se Znojmem domlouvat, byl právě s Tomášem. Rozebírali jsme to a pomohl mi v rozhodnutí. Věděl, jak to v klubu chodí, a zaručil se za něj.

Hráči z vyšších soutěží mezi amatéry obvykle mluví o tom, že si museli zvyknout na jiný hokej, především bez jasně daného systému. Jaká je vaše zkušenost?

To byla jedna z věcí, se kterou se asi dalo počítat. Bruslit i pracovat s hokejkou i ve druhé lize umí každý, ale je to odstupňované nějakou kvalitou systému hry. V téhle soutěži se systém tolik nedodržuje. Vidíte kluky hrát, jak jim ruce a nohy narostly, hledat vzorce v přesilovkách a oslabeních je někdy zbytečné. Je to o nás, abychom hráli to, co máme, co nám naordinují trenéři. Abychom ukázali sílu my bez ohledu na to, jak si vede soupeř.

Láká vás udělat si v méně zdatných obranách kličku navíc, zahrát si pro radost?

Zrovna s tímhle jsem měl problém asi i dřív, takže si myslím, že také ve druhé lize mi to trochu zůstalo. (úsměv)

Tepou vás trenéři, abyste hrál přímočaře bez vymýšlení?

Když je toho vymýšlení moc, tak je potřeba si to říct, to je jednoznačné. Trenérova práce přece je, aby nás držel v určitých kolejích, aby naše hra nesklouzla k podcenění zápasu, k sebeuspokojení.

Daří se vám ve 2. lize udržovat motivaci?

Nechci, aby to vyznělo blbě, ale jinak jdete do zápasu s napětím a jinak po dvaceti zápasech, z nichž dvacet vyhrajete. Nejen trenéři nás vedou ke koncentraci. I my hráči se mezi sebou hecujeme, aby se podcenění nedostavilo.

Byly velkým lákadlem i volnější svátky, které jste měli slíbené za odpovídající výsledky? A jsou Vánoce bez hokeje celkově bonusem za hraní ve druhé lize?

Jsou, a velkým. Normálně jsme strávili svátky s rodinou a s volnem, 25. prosince jsem nemusel na trénink, nepadlo ani slovo o lehčím tréninku na Štědrý den. To je obrovská výhoda oproti hraní v extralize a vážím si jí. Vánoce jsou největší svátky v roce a některé věci by měly jít stranou.