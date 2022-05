Hokejové Znojmo hlásí další restart. Výhledově myslí i na extraligu

„Česká složka bude ICEHL určitě chybět. Do poslední chvíle tomu Rakušané z jiných klubů nechtěli věřit. Říkali, že Znojmo už mluvilo o ukončení svého působení několikrát a že to nebude tak horké, bohužel jsem jim říkal, že tentokrát je to opravdu na spadnutí. Jim to bude chybět a nám také,“ povzdechl si poslední kapitán Orlů v této soutěži Radim Matuš.

Orli se podle svého majitele vzdali pokračování v ICEHL zejména z finančních důvodů.

„S letošním rozpočtem kolem 40 milionů korun se nám opět podařilo probojovat do play off, což se dá považovat za sportovní úspěch. Nicméně abychom se vyrovnali rozpočtům elitních týmů jako Salcburk, Vídeň nebo Klagenfurt, chybí nám asi 100 milionů korun. Na to je potřeba dívat se zcela realisticky,“ vysvětluje Pavel Ohera v rozhovoru na klubovém webu. „V našem regionu prostě není možné na takové navýšení – i vzhledem k aktuální situaci doma a ve světě – dosáhnout.“

Aktuální rozpočet by naopak odpovídal nejvyšším patrům první české ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. V ní však pro Znojmo momentálně není volné místo, takže se musí zařadit o stupeň níž.

„V první lize bychom byli velmi nadprůměrně zajištěný klub. Mohli bychom reálně pomýšlet i na boje o postup do extraligy a za určitých podmínek – při započítání marketingové podpory od agentury BPA, která se aktuálně pohybuje kolem 14 milionů korun – bychom byli schopni ufinancovat i českou nejvyšší soutěž,“ netají se Ohera smělými plány do budoucna.

Strašák druhé ligy

Teď však ve Znojmě musejí řešit přítomnost. Zejména poskládání týmu na sezonu ve třetí nejvyšší soutěži, kterou už Orli krátce okusili na podzim 2020, než ji zastavil covid.

„Všichni čeští kluci v kádru dostali nabídku zde zůstat, strašák druhé ligy ale asi hodně lidí vyžene. Většina bude hledat něco jiného,“ popisuje Matuš, který sám také pokukuje po místě jinde. „Není to stejné, jako když jsme předloni měli hrát druhou ligu s vědomím, že napřesrok se vracíme do ICEHL. To dávalo smysl zůstat, jenže tohle je restart s nejasnou vidinou. Budou to jiní Orli,“ podotýká.

Podle něj zůstane asi pětice hráčů v čele s veteránem Tomášem Svobodou, zbytek bude nutné doplnit. „Tým tak silný jako v roce 2020 asi nebude. Na soupisce bylo tehdy asi deset lidí, kteří pokračovali další sezonu opět v ICEHL,“ připomíná Matuš. „Netuším, kdo má přijít a jaké jsou plány. Třeba přijdou kluci z čela první ligy a nadchnou se pro postup. To je dobrá motivace a může to fungovat,“ uvažuje.

Okamžitý postup do první ligy ostatně majitel Ohera vyhlásil jako jednoznačný cíl příští sezony. Zároveň ujistil, že mužstvo zůstane plně profesionální, což z něj dělá velkého druholigového favorita.

Trenér Jiří Beroun, který uplynulou sezonu působil jako asistent Kanaďana Glena Hanlona, soudí, že většina současného kádru by chtěla zůstat. „Nemá ale smysl tu držet hokejisty v nejlepších letech, o které je zájem výše. Když měli možnost, tak šli a my se na ně určitě nezlobili. Odvedli tu kus práce a výsledky to ukazují. Radek Prokeš má smlouvu ve Vídni a věřím, že to není poslední jméno, které Rakušané představí jako své posily,“ říká kouč.

Ten věří, že při tvorbě nového mužstva bude z čeho vybírat. „Hokejistů je nyní snad dostatek. Vlastně se na to těším, protože budeme moci pracovat s mladšími hráči. Chci to brát jako novou výzvu,“ oznamuje Beroun, který hodlá cílit na stávající prvoligové hráče. „Chceme hlavně mladé kluky, kteří mají zájem zůstat delší dobu.“

Ohera by chtěl v horizontu tří let zaútočit na postup do extraligy, kterou Beroun pamatuje ještě coby hráč. „Byl jsem tu pěšák, dělal jsem černou práci. Patřil jsem sice do týmu, ale kariérní vzpomínky nijak neprožívám. Doufám, že startuje nová etapa znojemského hokeje, která bude úspěšná a opět jiná než ty předchozí,“ uzavírá současný kouč.

Zajímavost Nový tým skládá i Vyškov Nováčkem druhé ligy bude v příštím ročníku také Vyškov, který získá licenci z Hodonína. Tamní tým vzniká na „zelené louce“ pod taktovkou kouče Michala Konečného. Že by se však měl prát o hráče s Orly, odmítá. „Budeme cílit na jiné hokejisty,“ hlásí s úsměvem Konečný, který už má domluvené zkušební tréninky s dvacítkou hráčů.

Po oficiálním ustanovení klubu čeká další zájem. „Vyškov je strategicky umístěný nedaleko Brna i Olomouce a podmínky pro trénink a práci jsou tu skvělé. Historicky tu byl navíc hokej ve velké oblibě,“ vyzdvihuje Konečný. Prvním mužem vyškovské soupisky je dosud hodonínský útočník Tomáš Komínek, který byl nejlepším střelcem východní skupiny druhé ligy.