Hokejistům Znojma znovu hrozí pád do druhé ligy, hráči odcházejí

„Ze Znojma máme informaci, že jednají s hlavním sponzorem a s městem. A na tom záleží, zda budou schopni pokračovat, nebo ne,“ komentoval zjištění MF DNES manažer ligy Christian Feichtinger.

Jasno má být podle jeho slov nejpozději ve středu, kdy je uzávěrka přihlášek, v hokejových kruzích se však má zařazení Orlů do amatérské třetí nejvyšší české soutěže za hotovou věc.

Práva na druhou ligu se Znojmo chystá získat zpět z Komety, které tuto licenci prodalo loni pro její béčko. To ale v Brně po neúspěšné sezoně skončilo. „Dokud nebude vše na papíře, nebudu předbíhat událostem,“ reagoval šéf znojemského klubu Pavel Ohera.

Hráče však prý o možnosti, že mohou odcházet jinam, protože kvalitní zahraniční soutěž zřejmě neudrží, informoval už krátce po sezoně. Orli v ní složili tým, nabitý zahraničními posilami, ve čtvrtfinále však narazili na pozdějšího mistra ze Salcburku a vypadli.

Loni se Znojmo po roční epizodě ve druhé lize, která se navíc kvůli covidu ani nedohrála, dokázalo do ICEHL vrátit. Letos se na oznámení, jak by Orli druholigovou účast pojali, teprve čeká.

„O variantě s hraním druhé ligy jsem slyšel. Hráči, kterým se objevila jiná možnost, mají svolení hledat si místo jinde, řeší se to za pochodu. Vím, že plno kluků hledá, někteří už i našli. Jiní zůstanou ve Znojmě. Osobně to neřeším, rozhodl jsem se zůstat za jakékoli situace,“ řekl útočník Tomáš Svoboda.

Mluví se o tom, že hlavním důvodem, proč majitel Ohera svůj klub stahuje z mezinárodního ledu, je slabá podpora ze strany města.

Přestože rozhodnuto ještě není, času už je velmi málo. „Nejpozději budeme vědět 4. května,“ uvedl Feichtinger. „Znojmo je členem naší ligy, to je bez diskuse. Neradi bychom o něho přišli. Jsme partneři bez jakýchkoli problémů, odehrálo dobré play off. Je tedy na Znojmu, jestli může v ICEHL pokračovat za našich podmínek,“ vzkázal na jih Moravy.

Některé opory Orlů už se nicméně zařídily po svém. Nejproduktivnější hráč týmu, útočník Radek Prokeš, zamířil do Vídně, obránce Jan Bartko je posilou Zlína v první lize. U zahraničních borců se čeká ještě větší obměna než obvykle.

„Po covidu jsem moc nesázel na to, že se do ICEHL vrátíme. Peníze se na to přesto našly a mrzí mě, že jsme zase ve stejné situaci. Nepřipouštěl jsem si, že se to stane, ale už to tak vypadá,“ hlesl k dalšímu pádu Orlů útočník Svoboda.

Novým účastníkem druhé ligy se podle informací MF DNES stane také Vyškov. Licenci získá od SHK Hodonín, který se v soutěži s obtížemi udržel. Ani tento přesun není ještě oficiální, ale Vyškov k tomu již chystá kádr i přípravu.