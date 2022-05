Potvrzeno, Orli končí v Rakousku. V budoucnu chtějí atakovat extraligu

„Znojmo od začátku pandemie čelí finančním potížím, které už vyústily v roční pauzu před dvěma lety. Klub nebyl schopen doložit podklady, nezbytné pro účast v příští sezoně, a po rozhodnutí vedení ligy nebude její součástí,“ sděluje ICEHL na svém webu.

Pro Orly přichází se rýsuje start ve druhé lize, tedy české třetí nejvyšší soutěži. Licenci získá od Komety Brno, která ji měla pro svoje béčko, ale rozhodla se nepokračovat.

„Pokusíme se získat právo účasti (ve vyšší české soutěži) sportovní cestou, na kterou by klub měl být jak po ekonomické, tak i sportovní stránce velmi dobře připraven. Tým bude i nadále plně profesionální. Cíl je jasně nastavený: v následující sezoně postoupit do Chance ligy a následně v horizontu tří let se pokusit zabojovat o baráž o účast v extralize. Málokdo bere v potaz jeden z důležitých faktorů pro účast v nejvyšší české soutěži, a tou je odpovídající stadion, kterým s malými úpravami město Znojmo jako jedno z mála disponuje,“ oznámil prezident znojemského klubu Pavel Ohera na webu Orlů.