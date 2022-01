Jak vydržet, když se nehraje. V covidové pasti jsou i hokejisté Znojma

„Ráno ve Villachu zachytili pozitivní testy na covid. Vrátili jsme se do Znojma a místo na zápas jsme šli na trénink. Člověk už je v hlavě nějak nastavený, snaží se odpočívat, zavře se do své bubliny a soustředí se, a pak musí zase přepnout,“ popsal náladu v týmu jeho obránce Filip Haman.

Pro Orly tohle byla nejráznější, ale rozhodně ne jediná zkušenost s vrtkavým fungováním sportu za pandemie. Jenom v lednu už mají ze zdravotních důvodů odložené čtyři zápasy včetně toho dnešního doma, znovu s Villachem. První tři odložení měli „na svědomí“ soupeři, tento týden už do karantény spadlo i Znojmo.

Včetně zrušeného duelu s Bratislavou, která se kvůli tragickým událostem v klubu ze soutěže loni v listopadu odhlásila, vynechal jediný český tým v ICEHL v lednu pět kol a po Novém roce doteď nastoupil pouze dvakrát.

„Řešíme to ze dne na den. Přijdeme na zimák, uvidíme, poradíme se. Byli jsme dobře připraveni na hodně zápasů za sebou, místo toho jsme měli dva za tři týdny. Nedá se nic dělat. Doba si to žádá a jsme v tom všichni. Když se to stane, přehodíme přípravu a začneme se zaměřovat na další zápas, který by nás měl čekat. Děláme to, co nám umožňuje ten který den,“ líčí pragmaticky znojemský asistent trenéra Tomáš Jakeš.

Jenom když bezpečně ví, že se pár dní nebude hrát, může si dovolit nasadit kondiční trénink. „Jednu neděli jsme to tak udělali. Kluci slezli z ledu a byli rádi, že je konec,“ usmívá se bývalý extraligový obránce.

Tabulka podle průměru bodů na zápas

Při občasných zápasech se logicky projevuje nerozehranost, to se však prý týká jen pár minut. „Na tempo ostrého zápasu se najede hrozně rychle. Možná je pauza znát pět minut, ale pak už ne. Není to problém,“ říká Haman.

5 zápasů z lednového programu mají znojemští hokejisté odložených nebo zrušených

Další pokus vrátit se do zápasového kolotoče mají Orli napsaný na příští úterý, ale není vyloučeno, že se rozpis změní. I v ICEHL je totiž ve hře to, co už běží v extralize, a sice že se kluby dohodnou na odehrání zápasu mimo pořadí, pokud mají zrovna čas a jejich hráči jsou zdraví.

„Osobně by mně nevadilo, kdyby nám dnes, nebo zítra někdo řekl, že v neděli hrajeme. I den dopředu je dost. Člověk si dá trénink, pak další den rozbruslení, na led jde před zápasem... Šel bych do toho. Hlavně ať se hraje stabilně,“ neskrývá Haman.

Přizpůsobili by se prý i trenéři, byť by to pro ně představovalo krátký čas na taktickou přípravu. „Už se v lize známe, během čtyřiadvaceti hodin můžeme jít na to,“ míní Jakeš.

2x během tří týdnů roku 2022 Orli nastoupili, v obou případech doma

Zařazování tréninkových zápasů nebo přímo hledání soupeře pro přípravné utkání není podle jeho názoru potřeba. „Adrenalin z mistráku stejně nenahradíte. Ano, hráč na tréninku jede naplno, ale pořád má někde v hlavě dané, že jde jen o trénink. Kličku chce udělat ne spoluhráči, ale soupeři. V šatně je na hráčích znát, že uvažují, jestli už budou hrát, nebo zase jen trénovat. Musíme s nimi pracovat i psychologicky,“ sleduje Jakeš.

Všechno směřuje k tomu, že se v ICEHL bude hrát i během plánované olympijské pauzy v první polovině února.

A je zde ještě jedna inovace, která sice vznikla po odstoupení Bratislavy, ale teď se hodí o to víc – tabulka se primárně neřídí podle uhraných bodů, ale podle průměru bodů na zápas. Tak se dají seřadit i mužstva s nestejným počtem odehraných kol, což je teď běžné.

4 duely jim chybí odehrát k srovnání kroku s nejbližším soupeřem v tabulce Grazem

„Zjistil jsem to až před pár týdny. Myslím, že se pro nás nic nemění, že se budeme dál snažit urvat co nejvíc bodů a na konci se to sečte,“ hlásí Haman.

Rozdíl však nastat může. Při běžném sčítání bodů totiž danému týmu při prohře hrozí nejhůř to, že zůstane na svém. Při přepočtu na procenta si ale každou porážkou pohoršuje. Lze si představit situaci, kdy nastoupit k zápasu nebude výhodné.

„Tyhle kalkulace já rád nemám a myslím si, že to tak vidí většina hráčů. My se stejně nemůžeme ohlížet na nic, potřebujeme vyhrávat, jde nám o play off,“ tvrdí Haman.

Kdo chce v ICEHL do vyřazovací části, musí odehrát nejméně 80 procent zápasů.