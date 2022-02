Hokejisté Znojma těsně spadli do předkola mezinárodní ICEHL

Orli ještě po druhé třetině vedli, vyrovnávací gól a remízový stav je odsoudil k prodloužení i předkolu. V nastavení slavili úspěch 3:2 Italové, Orlům zbyla s jedním získaným bodem sedmá příčka a soupeře do předkola si tak mohli vybrat. Znojmo ukázalo na Graz.

Znojmo zvolilo Graz * Orli začnou boj o místo v play off na svém ledě už ve středu od 19.45, odveta v Grazu je pak naplánována na pátek a případný rozhodující duel by přišel na řadu v neděli opět na jihu Moravy.

* S Grazem se Znojmo utkalo během základní části třikrát, dva duely ovládlo, poslední klání na konci prosince strhli v nájezdech na svoji stranu Rakušané. Orli mohli hrát proti Bolzanu, s tím měli bilanci 2:2.

„Zbytečně jsme se tlačili do útoku, pak jsme propadali a naháněli soupeře u nás v obranném pásmu. Takové chyby nemůžeme v takto důležitých utkáních dopustit,“ vracel se k rozhodujícímu mementu zápasu asistent trenéra Jiří Beroun.

Gól dvě minuty po začátku třetí části nedá spát ani Radku Prokešovi. „Řekneme si, že zvládneme první desetiminutovku třetiny a dohrajeme to a my to poděláme hned za dvě minuty. Dnes prohrál lepší mančaft,“ kroutil hlavou pátý nejproduktivnější muž soutěže.

Orli by mohli lamentovat nad rozhodnutím vedení soutěže, které jim páteční duel právě s Grazem odepřelo, když zápas pro zdravotní nezpůsobilost rakouského soupeře zrušilo bez náhrady. Prokeš nicméně hlásí, že kabina se hodlá dívat pouze před sebe. „Dnes to mohl být krok k zjednodušení si práce, ale rozhodovat se bude později. Třeba jsme si tu cestu udělali ještě o kus těžší, ale později o to sladší,“ snaží se zůstat pozitivní.

I přes povinnost předkola Znojmo neskládá zbraně. V pořadí soutěže jsou často minimální rozdíly, jelikož o umístění mohly v rámci přepočtu bodů na zápas rozhodovat setiny. „Když se díváte na tabulku, tak je jasné, jak moc to je vyrovnané. Teď už ji musíme hodit za hlavu, je tu play off a to se člověk dívá jen dopředu. Musíme být na sebe přísní, věřit si. Mančaft máme na to, abychom maximálně uspěli. Rozhodnou maličkosti, tak snad se tentokrát přikloní na naši stranu,“ věří Prokeš.