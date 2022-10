Impozantní vstup do sezony: Znojmo rozdává debakly v „nečitelné“ druhé lize

Překvapení to není, Orli byli složeni na postup a jejich kvalita třetí nejvyšší soutěž vysoce převyšuje. Samozřejmostí však suverénní jízda od úplného začátku také nebývá; stačí se podívat na klopýtání ještě loni extraligového Zlína v první lize.

„Zlín sledujeme hodně. Chápu, že stabilní hráči extraligy jako třeba Honejsek můžou mít s jiným stylem hokeje potíže, neznají ho. Pořád tam ale má Zlín plno kluků, jimž první liga nejenže není cizí, ale ještě ji hráli na vysoké úrovni,“ uvažuje útočník Dominik Sklenář, druhý nejproduktivnější muž Znojma.

Proč Orli na podobné počáteční potíže dosud nenarazili?

„Jasně jsme si řekli, že když to herně nepůjde, tak musíme všechny přebruslit. Ukázat, že jsme natrénovaní, protože ve druhé lize s námi týmy šedesát minut bruslit prostě nevydrží. Neměly letní přípravu jako my, nemají profesionální podmínky. To musí být vidět, a já doufám, že i je,“ říká Sklenář.

Co ještě Znojmo nutí do soustředěných výkonů? Rozhodující zápasy bude hrát se zástupci druhé druholigové skupiny a při nasazování bude mít výhodu domácího prostředí mužstvo s vyšším počtem uhraných bodů na zápas. Ležérnost na podzim by se tedy mohla na jaře, až půjde do tuhého, vymstít.

A tak zkušení hráči v čele s Janem Hruškou, který ještě loni hrál stabilně za Vítkovice nejvyšší soutěž, hledají motivaci, kde to jen jde. „Do každé třetiny jdeme s tím, že ji chceme vyhrát. Musíme udržet koncentraci, abychom byli připraveni na vrchol soutěže,“ velí kouč Jiří Beroun.

O tom, že by si hvězdy aspoň občas zahrály pro radost, nechce slyšet. „Občas máme tendenci věci překombinovat, ulevovat si. To nejde,“ upozorňuje Beroun. Jediný vyrovnaný zápas zatím Orli pod jeho vedením sehráli ve Velkém Meziříčí, kde vydřeli výhru 3:2 a zároveň tam prohráli jedinou třetinu z dosavadních jednadvaceti.

Možná se pousmějete nad tvrzením, že hrát druhou ligu není pro borce zvyklé na vyšší level tak jednoduché, jak to podle výsledků vypadá. „Ale bývá to tak. U některých týmů naprosto postrádám taktiku. Jednou vás jdou napadat, podruhé stojí na červené a čekají, pak najednou vyletí ve třech dopředu. Každé střídání mají jiné. Ty týmy jsou pro nás nečitelné a my musíme improvizovat,“ popisuje nástrahy hokejového „pralesa“ Sklenář. A zvyká si také na to, že k zápasům patří někdy i provokace nebo rvačka. „Je na nás ukázat, že jsme hokejisti a proč ve Znojmě jsme. To se zase bavíme o kvalitě a podmínkách, jaké nám klub vytvořil,“ uvědomuje si.