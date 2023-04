ONLINE: Zlín dělí jediná výhra od baráže, Vsetín chce finále protáhnout

„Jsme samozřejmě zklamaní,“ povídal po čtvrtém klání hlavní kouč Vsetína Jiří Weintritt. Jeho mužstvo v duelu zprvu dvakrát vedlo, bylo střelecky aktivnější, a přesto prohrálo (2:4).

ONLINE: VHK ROBE Vsetín vs. PSG Berani Zlín 5. zápas finále hokejové 1. ligy sledujeme podrobně.

„Bohužel jsme udělali dvě chyby, které jsme teď dva tři měsíce neudělali, a dostali jsme z toho dva góly. Potom už jsme se těžko vraceli do zlínského brankoviště.“

Valaši si ze Zlína odvezli dvě porážky, které Berany výrazně přibližují k postupu do baráže. V ní by svěřenci kouče Miloše Říhy mladšího rádi zabojovali o návrat mezi elitu poté, co z nejvyšší soutěže po 42 letech spadli.

Zlín se ve finále chlubí vysokou efektivitou, jak potvrdil i čtvrtý zápas, v němž na čtyři góly potřeboval jen 25 pokusů mezi tři tyče. Navíc se mu daří také v obraně. S výjimkou prvního duelu tak sérii vládne.

