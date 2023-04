ONLINE: Pokračuje finále první ligy, Zlín na domácím ledě usiluje o mečbol

První duel na ledě Zlína vyšel lépe Beranům, kteří v něm ani jednou neprohrávali. Ve druhé třetině otevřel skóre Pavel Sedláček, o osm minut později vstřelil nakonec vítěznou branku Mikuláš Zbořil.

ONLINE: Zlín - Vsetín (stav série 2:1) Sledujte 4. finále Chance ligy v podrobné reportáži od 17:30

„Myslím, že po druhém vstřeleném gólu jsme zápas měli pod kontrolou. Kluci odehráli třetí třetinu výborně. Vsetín jsme nepouštěli do vyložených šancí a zápas jsme zvládli,“ hodnotil utkání trenér Zlína Oldřich Horák.

V závěrečné dvacetiminutovce vsetínský Šimon Jenáček jen snižoval na 1:3, ve hře bez brankáře pak domácí udeřili počtvrté.

„Zlín vstoupil do zápasu lépe. Ve druhé třetině dal dvě branky a zápas si v poklidu dohrál. Celkově jsme to dnes nebyli my. V zápase bylo moc chyb a nešli jsme si za výsledkem jako tým,“ mínil kouč hostů Radim Kucharczyk.

Proto tak o mečbol před návratem do Vsetína zabojuje Zlín, který vede na zápasy 2:1. Po úvodním nezdaru Na Lapači Berani otočili stav série, baráži proti Kladnu jsou tak aktuálně blíže.