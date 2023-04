Ve Vsetíně dumají, jak na Hufa. Kucharczyk: Jen díky němu Zlín zápas přežil

„Série může klidně dojít do šestého, sedmého zápasu, pět jich bude stoprocentně,“ zmínil nezpochybnitelný fakt vsetínský brankář Tomáš Vošvrda, který v nedělním večeru musel přijmout „nezaslouženou“ porážku 1:2.

Finále se tak minimálně ještě jednou vrátí v sobotu na Lapač. Mírnou výhodu na startu získali Berani, kteří si stejně jako v předchozích dvou sériích s Porubou a Třebíčí přivezli domů jedno vítězství. Naopak Vsetín nenavázal na předchozí dva souboje s Jihlavou a Prostějovem, které otevřel dvěma domácími výhrami.

Fanoušci při finále playoff první hokejové ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

„Neřekl bych, že jsme ve výhodě. Série je tak vyrovnaná, že rozhodují maličkosti, detaily,“ uvedl zlínský asistent Oldřich Horák, který hodnotil na tiskové konferenci oba víkendové zápasy za hlavního trenéra Miloše Říhu mladšího.

Ve čtvrtfinále i semifinále překlopil Zlín sérii ve třetím utkání na svoji stranu a vedení už nepustil. Na Vsetíně to dobře vědí, sebevědomí před pokračováním na ledě rivala jim to ale nikterak neubírá.

„Jestli se Zlínu hraje lépe venku, nebo doma, je otázka na něj. Pokud předvedeme nedělní výkon, je nám to celkem šumafuk,“ pronesl vsetínský asistent kouče Radim Kucharczyk. „Moc dobrých věcí tam od nás nebylo,“ uznal Horák, že Zlín po sobotě ubral plyn. „Ale kluci se semkli, bojovali jsme jako jeden tým. Podpořil to výborný Huf, který pochytal strašně moc střel, gólových šancí. Je hlavně jeho zásluha, že jsme to zvládli.“

Momentka z finále playoff první hokejové ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

V loňském finále proti Jihlavě ruinoval vsetínské střelce ruský medvěd Maxim Žukov, v neděli je traumatizoval Huf.

„I chlapi mi hodně pomohli, zablokovali hodně střel,“ děkoval týmu Huf, který po čtyřech inkasovaných gólech v sobotu cítil dluh. „Šel jsem do utkání s tím, že chci pomoct více než den předtím. Nemohl jsem se dočkat, až začne. Sám k sobě jsem promluvil. Přehrál jsem si první zápas. V sériích to tak vždycky mám. Soupeře si přečtu. Po sobotě byla touha urvat vítězství obrovská.“ V nedělní vřavě zneškodnil 23letý gólman 42 pokusů (19 v první třetině), 8 jich zablokovali spoluhráči, 28 jich mířilo mimo jeho klec.

„Jenom díky němu Zlín zápas přežil a získal bod. Bude to asi souboj nás a jeho,“ tuší Kucharczyk.

Recept, jak na Hufa, částečně naznačil hned po nedělním utkání: „Musíme se před něj více cpát. Zbytek si nechám pro sebe.“ Podobně nahlíží také bek Jiří Říha. „Z pozice obránce vidím, že máme milion střel, ale moc nechodíme před gólmana, neděláme tam bordel. K tomu si musíme něco říct. Změnit to,“ podotkl Říha.

Hokejisté Zlína slaví gól do sítě Vsetína při finále playoff první hokejové ligy.

Huf je ale na vysoké vytížení v letošním play off zvyklý. V 11 zápasech už čelil 399 střelám s impozantní úspěšností zákroků 94,49 %.

„Huf je mladý, šikovný, skautovali jsme si ho jako každého hráče. Má to před sebou. Pro něj je strašně moc důležité, že chytá takové zápasy,“ reagoval jeho protějšek Tomáš Vošvrda, který až do pátého zápasu semifinále kryl záda Žukovovi.

Když poté vyčapal v Prostějově postupové vítězství, začal finále v roli jedničky. A ve dvou zápasech měl vítkovický odchovanec výrazně méně práce než o 10 let mladší Huf.

Mezi víkendovými duely přitom Vošvrda řešil výhrůžky likvidace rodiny na Instagramu. „Už mi bude 34 let, dokážu tyhle věci odblokovat,“ neuvažoval, že by do nedělního zápasu nenastoupil.

Měla to být odplata za to, že v 55. minutě sobotního střetnutí vystartoval po Pavlu Sedláčkovi, po jehož ataku přišel Říha o pět předních zubů. Zatímco zlínský útočník inkasoval pět minut plus do konce utkání, Vošvrda vyvázl bez postihu.

„Vím, že oni chtěli, abych dostal aspoň dvojku, ale nic jsem neudělal. Navíc jsem přesně věděl, co dělám. Ani jednou jsem ho nebouchl, jenom chytil, aby byl klid,“ líčil Vošvrda s denním odstupem.

„Vážím si, že hned vystartoval a dal mu najevo, že takhle ne. Kluci se mě zastali,“ ocenil Říha, který se o pár minut později před buly ve zlínském pásmu pustil s hostující střídačkou nejdříve do slovní a pak i do ruční kontroverze. Po vyhroceném sobotním zápase, ve kterém rozhodčí rozdali 48 trestných minut, ubraly oba týmy páru.

„Je to derby a v prvním utkání se někdo nechal strhnout atmosférou. V neděli se už všichni více soustředili na svůj výkon,“ vnímal Huf.

Nepřátelská kulisa ho nerozhodila: „Když si vzpomenu na zápasy v covidové době bez fanoušků, tak tohle mě baví rozhodně více.“

Teď už vyhlíží návrat do Zlína, kde finále pokračuje ve středu a ve čtvrtek vždy od 17.30 hodin. Stejně jako o víkendu na Lapači bude i v krajské metropoli po oba dny vyprodáno. „Na Lapači je dobrá atmosféra, ale ve Zlíně je větší zimák, přijde více lidí a bude to ještě lepší,“ těší se nejen Huf na další díl řízného derby.