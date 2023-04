KOMENTÁŘ: To chceme mít z hokeje žumpu? Dost bylo hulvátství na stadionech

Vsetínský brankář Tomáš Vošvrda o víkendu sdílel zprávu, v níž mu zlínský fanoušek vyhrožuje vyvražděním rodiny. Prý si kvůli sportovnímu dění ve finále první ligy „podepsal ortel smrti“.

Zvrhl se i víkendový zápas v Kralupech o postup do druhé ligy. Brankář Bíliny si stěžoval na oslňování laserem, následně se na ledě strhla hromadná mela, kapitán hostů Bakrlík vztyčil tribunám prostředníčky, až to fandové vzali do vlastních rukou, ukradli ze střídaček náhradní hokejky a sami se mydlili s hráči. Bílina utkání odmítla dohrát.