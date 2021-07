Růžička v mlze. V Kadani mi pomáhá, pryč může kdykoli, hlásí Klíma

„K jeho angažování mě vedlo dlouhé kamarádství. Ale nechceme, aby z toho bylo pozdvižení,“ říkal majitel klubu Petr Klíma, vítěz Stanley Cupu, když dozoroval trénink z hlediště stadionku v Klášterci nad Ohří. Kadaň ještě nemá led, a tak zatím bruslí u sousedů.

Kapitán olympijských vítězů z Nagana v první den přípravy hráče nešetřil. Svojí náročností je pověstný. Hned v první části dopoledního tréninku jim ordinoval svižná cvičení s tahem na branku, a když se mu něco nelíbilo, zvýšil hlas a vysvětlil, co chce. Cepoval převážně junáky.



„Začínáme schválně o tři neděle dřív, abychom se podívali na mladé hráče. Ke konci července přiletí ještě cizinci, mimo jiné z Finska nebo Kanady. Už tady jsou Rus a Bělorus. Až se dá kádr dohromady, uvidíme, s jakým stylem vyjdeme do 1. ligy,“ vykládal Klíma.

Růžičku zlákal už v ročníku 2019/20 coby věhlasného konzultanta, když opustil Piráty Chomutov. I tehdy s mužstvem chodil na led, jenže pak se mu ozval Hradec Králové a extralize neodolal. Teď, když mu Mountfield po uplynulé sezoně neprodloužil smlouvu, neboť nezískal medaili, zamířil zase opačným směrem. O level níž. Možná opět jen dočasně, ale teď už coby hlavní kouč.

„Kdyby se mu něco naskytlo, může zase odejít. Jsme domluvení jako tenkrát. A pojedeme, dokud to půjde,“ prozradil Klíma, že matador Růžička je trenér-čekatel. Mluvilo se o zájmu Plzně či Komety, ale místa už jsou obsazená.

Zatím zkusí zvednout Trhače, kteří nejsou poplatní svému jménu – naopak, soupeři je většinou trhají na cáry. V minulé sezoně Klíma po desetigólové rychtě od Sokolova dokonce dočasně zrušil tréninky. V Chance lize byli bez šance, skončili poslední.

„Růžička má skvělé a těžké tréninky, je persona. Mladí hráči k němu vzhlížejí a doufáme, že se budou lepšit,“ představuje si Klíma, který s Růžičkou vyrůstal v Litvínově. „Když byl takový zkušený trenér k dispozici, sáhli jsme po něm. Má to teď na starosti a věřím mu. Ani jsem ho nemusel přemlouvat. Růža byl volný a přišel mi pomoct. I finančně jsme se bez problémů dohodli, ví, že to tady není extraliga.“



Ale extraligové tréninky Růžička chystá. Když se upravil led, šli na něj hráči znovu. Dalších pětačtyřicet minut. Na šířku hřiště hráli v ostrém tempu dva na dva plus brankáři. Pak sprintovali do půlky kluziště po skupinkách včetně brankářů. „Jedeme!“ podporoval je legendární útočník i trenér a hráči si, když oddechovali, mohli číst nápis přibitý na tribuně: Skutečným šampionem tě dělá to, co děláš, když trenér není opodál.

Růžička opodál stál, i když tedy spíš nepostál, pořád jezdil sem a tam, hráče dozoroval, korigoval, chystal puky, maloval na tabulku. K ruce mu byl v červené královéhradecké bundě Daniel Branda, který mu dělal asistenta už v Mountfieldu.

Dřina mezi orosenými plexiskly má jediný cíl, zachránit pro Trhače místo v 1. lize. Loni nesestupoval nikdo, teď může spadnout až pět týmů. „Bude to hrozný, nevím, kdo na to přišel. Uděláme pro udržení všechno, ale to i ostatní,“ tuší Klíma.

Udržet osmapadesátiletého Růžičku se mu ovšem nepodaří, pokud u něj přistane zajímavá nabídka. Délka jeho angažmá je v mlze, stejně jako byl Růžičkův úvodní trénink. „První den nemůžu řešit, jestli odejde. Nechceme se bavit, co kdyby. Až to přijde, tak to přijde. Určitě mám i plán B, bez něj to nejde, ale nechám si ho pro sebe,“ neprozradil záložní trenérskou variantu majitel Kadaně.

Růžička žije s mladou manželkou Marií a dcerkou Lejlou kousek za Chomutovem, který s Kadaní sousedí. A v nedalekém Litvínově má rodiče. I tohle hrálo roli, že Klímovi pomáhá. Stejně jako fakt, že bez hokeje prostě nevydrží. V dobrém slova smyslu je hokejem posedlý. „Ještě nechci nic říkat, až za týden, to budu moudřejší,“ omluvil se po středečním tréninku Růžička. Spíš než na mluvení je na práci. Udělá z Trhačů skutečné šelmy?