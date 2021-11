Růžičkův návrat domů, kouč přebírá Litvínov. Országh končí po dvou výhrách

Klub změnu na trenérské lavičce oznámil v úterý odpoledne na svém webu. Zdroje iDNES.cz tvrdí, že v klubu nepanuje dobrá nálada, hráči údajně nejsou spokojeni s napjatou atmosférou.

Růžičkovým pomocníkem bude dosavadní asistent Václav Sýkora, trenérem brankářů dál zůstává Zdeněk Orct.

„Vláďa (Růžička) je trenér, který má za sebou spoustu zkušeností na klubové i reprezentační úrovni. Věřím, že nám pomůže stabilizovat výkony mužstva,“ uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.

K Országhovi dodal: „Vladovi děkujeme za práci a odvedené služby v našem klubu. Přejeme mu hodně štěstí ve sportovním i rodinném životě.“



Růžička v minulé sezoně trénoval extraligový Hradec Králové, v tomto ročníku vedl prvoligové Trhače z Kadaně, kteří mají po 18 zápasech hrozivých nula bodů.

S majitelem kadaňského klubu Petrem Klímou se domluvil, že v případě nabídky z nejvyšší české soutěže může Růžička jít.

Petr Klíma pro iDNES.cz uvedl: „Mluvil i se Zlínem, ten pak psal, že se nedohodli na financích. Takového trenéra nenahradí nikdo, a to říkám z mého hokejového pohledu, ne že jsme kamarádi a vyrůstali jsme spolu. Růža je jeden z nejlepších trenérů v Evropy, my ho v Kadani máme a kluky čtyři měsíce učil hokej. Hodně se naučili, i když výsledky nebyly takové, jaké bychom si představovali. Ale Růža jim ukázal, kudy vede cesta do vyšších soutěží.“



Vedení Litvínova se zřejmě zdá, že kabina potřebuje impuls. Po 21 zápasech má 28 bodů a klubu ze severozápadů Čech patří desátá příčka v tabulce. Růžička by se měl jako nový trenér poprvé představit příští pátek 19. listopadu po reprezentační pauze v domácím utkání proti Mladé Boleslavi.

Růžička má za sebou bohatou hráčskou i trenérskou kariéru. V NHL nastoupil do 233 zápasů (167 bodů), hrál za Edmonton Oilers, Boston Bruins a Ottawa Senators.

V Evropě prošel slovenským Trenčínem, na začátku kariéry právě Litvínovem a později švýcarským Zugem a především pražskou Slavií.

Jako trenér dovedl Slavii v letech 2003 a 2008 k titulům v extralize, vedl i Chomutov, který ale v roce 2019 sestoupil z extraligy a prošel si krachem.