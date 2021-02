Jak si Liberec podal Jágra a spol. To by si lidi užili...

„Jsme tam! Ale ještě nám chybí sedm zápasů, v poslední době jsou pro nás všechny už jako play off. Musíme se do předkola dostat, naše mladé mužstvo by v něm nasbíralo skvělé zkušenosti,“ slibuje si ústecký trenér Miroslav Mach.

Posledních pět utkání = čtyři výhry, 11 bodů. Perný víkend zvládl Slovan bez poskvrny, v sobotu o dva góly předčil Sokolov, v neděli pak kandidáta postupu Kladno.

„Nečekali jsme, že bychom den po těžkém zápase se Sokolovem za tři body porazili Rytíře, jeden i dva by byly fajn. Předvedli jsme naprosto parádní výkon, obětavý, kluci makali. Jen škoda, že u toho nemohli být diváci, tohle by pro ně byl obrovský zážitek,“ cenil si ústecký sportovní jednatel Jan Čaloun skalpu Jágra, Plekance a spol.

Trenér Mach tvrdil: „Nebyli jsme lepší, ale hráli jsme dobře dozadu. Když byli Jágr s Plekancem před naší brankou, byli nepříjemní, ale moc šancí neměli.“

Další boj podstoupí Slovan až příští středu v Šumperku.