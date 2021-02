Rytíři míří na led Ústí. Myslím, že Jágr bude hrát úplně v klidu, tipuje kouč

Otázka je, zda legenda nastoupí. Za pár dní Jágrovi bude 49 let a jeho Rytíře – stejně jako Slovan – čeká porce dvou zápasů ve dvou dnech. Rytíři dnes hostí Frýdek-Místek, Ústí má doma Sokolov, vzájemný střet vypukne v neděli ve čtyři odpoledne.

Jenže Jágr je nezmar. „Myslím, že hrát bude úplně v klidu,“ tipuje ústecký kouč Miroslav Mach. „Proti Jágrovi hrajeme už potolikáté, že to je vlastně normální zápas. On je stále super hokejista, ale nemůžeme se soustředit jen na něj. Má okolo sebe skvělé hráče a měli by o to víc prostoru.“

Zlatý olympionik poprvé nastoupil 14. prosince a naskočil do 11 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí. Poslední dobou patří do třetí útočné formace, ve středu ve Vrchlabí hrál s Filipem a Machalou. Bitvu o 1. místo tam Rytíři ztratili 2:4.

Slovan se rve o play off, na elitní dvanáctku mu schází pět bodů a má právě dohrávku s Kladnem k dobru. Ještě v sezoně 2019/20 Kladno a Ústí spolupracovaly; tehdy Jágr slíbil, že za Slovan i nastoupí. Jenže po pádu z extraligy už to nejde.