Ústecký jednatel Čaloun: Rád jsem Jágra viděl. Ještě musí potrénovat

„Porazit Kladno s Jágrem a Plekancem, to by si zasloužili naši fanoušci vidět,“ rozhlédl se po osiřelých tribunách ústecký asistent Jaroslav Roubík.

Jágr by stadion zaplnil, na parkovišti před zimákem by nebylo k hnutí, teď se tam o rozruch stará jen drive in odběrový stan na covid-19.

Legendární osmašedesátka strávila na ledě 14 minut a 13 vteřin. Veterán začal ve třetím útoku s Filipem a Machalou, ale pro 3. třetinu se posunul do prvního k dalšímu hvězdnému útočníkovi Plekancovi a k Melkovi. Jízda Rytířů za vyrovnáním nevyšla, přesilovkový zásah Vrdlovce ze druhé části zůstal vítězným.

„Jarda měl pomalejší začátek, ne tolik času na ledě. Ve 2. třetině bylo Kladno hodně vylučované a ze třetí lajny se do toho nemohl tolik dostat. Když byl v prvním útoku, tlačili nás, měli obrovskou sílu dopředu,“ cítil Jan Čaloun, ústecký sportovní jednatel a Jágrův spoluhráč ze zlatého olympijského Nagana.



Oba jsou ročník 1972, Jágr slaví narozeniny dřív. Přesně za týden, den po Valentýnu, mu bude 49 let. „Už mám v životě jiné priority, své děti. Udržuji se v kondici, ale nevím, jestli bych dokázal hrát jako on. Když vidím Jardu na ledě, přemýšlím, jestli bych ještě mohl taky hrát. Spíš jsou to jen takové představy, můj život už je jinde,“ tvrdí bývalý elitní kanonýr Čaloun. Ústecký trenér Miroslav Mach je o dva roky starší než Jágr, ale být v hokejové zbroji je pro něj sci-fi. „Já jsem rád, že vůbec chodím!“

Zato Jágr stále kmitá po ledě, byť už ne tak lehce jako dřív. „Ale pořád je silný na puku, těžko se odstavuje, zůstává pan Hokejista. Když tam byl Džegr s Plekim, byla vidět jejich síla. Ale plánovali jsme využít toho, že chtějí hlavně útočit, a občas jim z toho odjet,“ prozradil Mach taktický plán.



Jágr poprvé naskočil až v prosinci, bilanci má 13 zápasů, 1 gól, 2 asistence. „Je vidět, že by asi potřeboval ještě trošičku víc trénovat, víc toho nabruslit, má svůj věk,“ vnímá Čaloun.

„Rád jsem ho zase viděl hrát. Pořád ukazuje mladým, že poctivý trénink může vést k hokejové dlouhověkosti. Plus jeho obrovský talent. Stejně jako Kladno, i sebe připraví na play off. Vrátí se k poctivému tréninku, aby byl přínosem pro klíčové boje. Sám ví, že základní část pro něj není důležitá.“