Ústečtí Jánošíci si podali lídra, Jágrovu Kladnu pomohli do čela

12:04

Nedávno velkým vítězstvím zabránili Jágrovu Kladnu skočit do čela 1. ligy, teď mu ústečtí hokejisté pomohli na dálku. V sobotu doma skolili lídra Vrchlabí 3:0, čímž Rytířům otevřeli cestu do čela a sobě dali doping v boji o play off, který vrcholí.