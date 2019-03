Úplně negativně sezonu hodnotit nejde, tvrdí třebíčský kouč

Nevyrovnanost výkonů a nezkušenost hráčů. To jsou podle trenéra Martina Sobotky hlavní příčiny toho, proč prvoligovým hokejistům Třebíče sezona skončila už v únoru. Tedy předtím, než v Chance lize začalo play off.

„Neměli jsme žádnou sérii propadáků, kdy bychom prohráli třeba sedm osm zápasů v řadě. Ale ani jsme neudělali šňůru, že bychom sedmkrát za sebou vyhráli,“ uvědomuje si kouč Horácké Slavie.

„A pár bodů nám uteklo remízami. Sice jsme prodloužení většinou zvládali, ale přeci jen – každý bodík se pro umístění v osmičce počítal.“

O čem dalším Sobotka hovořil?

Hodnocení sezony. „Bral bych to ze dvou úhlů pohledu. První je týmový: samozřejmě jsme měli ambici do play off jít. A tam to nedopadlo. Ale hráli jsme s mladým mančaftem, kterému chyběla zkušenost. Proto úplně negativně sezonu hodnotit nejde. Viděli jsme také pozitivní věci, na kterých se dá v budoucnu stavět.“

Úspěšné přesilové hry. „Vyhráli jsme základní část v úspěšnosti při přesilovkách. Na tom jsme zapracovali a přesilové hry nám opravdu vycházely. Našli jsme na ně vhodné typy hráčů. Horší to bylo s celkovou produktivitou ve hře pět na pět. S koncovkou se trápíme, nebylo to ideální.“

Výchova hráčů pro extraligu. „Chance liga by měla vychovávat hráče pro extraligu a nám se během sezony podařilo do nejvyšší soutěže dostat tři kluky. Silvester Kusko si svými výkony řekl o posun do Komety Brno, Adam Raška odešel do Chomutova a Lukáš Nedvídek na závěr sezony posílil Hradec Králové.“

„Konec sezony v únoru? Pro mladé kluky, jimž je osmnáct dvacet let, je to obrovská škoda. Celý březen se na hokej jen dívají, místo toho, aby ho sami hráli na ledě.“

Odchody opor. „Pokud vám nějaký hráč odejde do extraligy, samozřejmě vám v určitých fázích utkání, v rozhodujících momentech, může chybět. Ale pro samotného hokejistu je to posun. Záleží na filozofii klubu, ale za sebe říkám, že nemá smysl hráčům bránit. Ať už v osobním nebo sportovním životě chceme každý dosáhnout co nejvýš.“

Příchod Šimona Szathmaryho. „Další věc, která se v sezoně povedla. Přivedli jsme klíčového beka pro přesilovky. Šimona jsme měli v hledáčku už delší dobu a jsme rádi, že to nyní vyšlo a že k nám přišel. Právem si vysloužil střídavý start do Komety.“

Spolupráce s Kometou. „Po tři roky, co jsem v Třebíči byl, nebyl z mé strany s tou spoluprací problém. Samozřejmě, pohled fanouška může být jiný než pohled trenéra. Ano, obehrávali jsme mladé kluky z Brna. Ale jsou to hráči, kteří se narodili v Třebíči, ať je to Matěj Novák, nebo Tomáš Mlynář.“

Domácí vs. venkovní zápasy. „Hokej se hraje pro fanoušky, pro diváky. Takže jsme rádi, že se nám doma zápasy dařily. Nabídli jsme lidem parádní utkání: ať s Českými Budějovicemi, nebo se Vsetínem. Vzpomeňte na poslední domácí utkání s Kladnem, kdy byl na Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance plný dům. Za to jsme strašně rádi. Že můžeme převádět hokej, který se může líbit. Doma se prostě přeci jen hraje každému lépe.“

Šedesát kol základní části. „Pro kluky to není extra problém, hráči raději hrají, než trénují. Ale z pohledu trenéra to bylo složitější v tom, že jsme měli třeba dva vložené pondělky za sebou a během čtrnácti dnů jsme tak odehráli sedm utkání. Nedalo se pořádně potrénovat. Soustředili jsme se jen na hru a nadcházející zápas.“

Konec sezony už v únoru. „Je to způsobené barážemi, termíny jsou jasně dané a některé mančafty prostě končí sezonu brzy. Pro mladé kluky, jimž je osmnáct dvacet let, je to obrovská škoda. Celý březen se na hokej jenom dívají, místo toho, aby ho sami hráli na ledě.“

Příští sezona. Uvidí, zda zůstane. „Pár možností na jiné angažmá tam je. Ale úplně konkrétní být zatím nemůžu, protože je vše předčasné. Příští týden mě čekají nějaká jednání, ale zatím to nechci víc komentovat.“ (Podle informací MF DNES by Sobotka mohl zamířit do prvoligového Ústí nad Labem – pozn. red.)