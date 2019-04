Třebíčští hokejisté budou běhat, posilovat i boxovat

„Zajímavější nabídka než z první ligy mužů nepřišla, tudíž jsem v Třebíči podepsal novou smlouvu,“ prohlásil Sobotka, který tak s Horáckou Slavií stráví ve druhé nejvyšší domácí soutěži už v pořadí čtvrtý ročník. „A jsem za to rád, protože jsem tady opravdu moc spokojený,“ doplnil.

Stejně jako v předchozích letech se musí trenéři připravit na obměnu kádru. I když základ zatím zůstává stejný.

„K dispozici máme v tuhle chvíli nějakých sedmnáct hráčů, přičemž Šimon Szathmary a Havlát se k nám připojí až v pondělí 6. května. Protože oba měli ještě určité povinnosti v play off s Kometou Brno. Tak aby měli taky nějaké volno,“ vysvětloval Sobotka.

Novou tváří v A-týmu Horácké Slavie je zatím pouze obránce Lukáš Marek, který přichází z třebíčské juniorky.

„Další dva noví kluci dorazí v pondělí. Ještě to sice není úplně dotažené, ale věřím, že se objeví. I když nejde o žádná extra jména, znovu půjde o mladé kluky, kteří to u nás budou zkoušet,“ oznámil hlavní kouč třebíčských hokejistů.

Kouč: Snad se kluci těšili jako já

Loňskou sezonu skončila pod jeho vedením Horácká Slavia 26. února posledním utkáním v základní části. Play off ji uniklo o devět bodů.

„Samozřejmě, že v takovém případě vždy chvilku trvá, než zklamání trochu vyprchá,“ přiznal Sobotka. „Ale volno jsem si užil, odpočinul jsem si dostatečně. A věřím, že to tak měli i kluci. Že jsou plni elánu a že se těšili jako já,“ usmíval se čtyřiačtyřicetiletý rodák ze Žďáru nad Sázavou, který sám hrával hokej na pozici útočníka do roku 2012. V té době už ovšem v mateřském klubu zároveň fungoval jako hrající asistent trenéra.

Žádné převratné změny v přípravě pro třebíčské A-mužstvo Sobotka pro letošek nechystá. „Máme už z minulých sezon zavedený určitý program. I když je jasné, že každý rok se nějaká novinka nebo nový trend objeví,“ připustil. Konkrétně to znamená, že se minimálně jednou týdne budou třebíčští hokejisté věnovat boxerskému tréninku.

„Měli jsme ho zařazený už loni,“ prozradil kouč. „Není to o tom, že bychom se chtěli na ledě víc prát, ale je to moderní prvek, který je zaměřený především na vytrvalost a odolnost,“ vysvětloval.

Jinak na jeho svěřence znovu čeká hlavně dril v posilovně, na běžeckém oválu a v tělocvičně.

„Trénovat takhle budeme až do 28. června. Vím, že to u hráčů není oblíbená část, ale bohužel bez toho to nejde. Musíme být dobře nachystaní, abychom mohli hrát náročnější hokej,“ měl jasno Sobotka.

Jihlava začne příští týden

Druhý prvoligový zástupce Vysočiny - Dukla Jihlava, která letos skončila sezonu v semifinále, se chystá na první společný trénink až příští týden. Konkrétní termín úvodního setkání však zatím vedení klubu neoznámilo.