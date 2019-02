Třebíčský Szathmáry: Pořád jsme ve hře. I když víme, že to není dobré

Pesimisti v řadách příznivců Horácké Slavie Třebíč si už pomalu chystali svoji oblíbenou větu: Já to věděl. Jenže minimálně pro středeční večer ji nakonec museli ze svého repertoáru vyřadit. Třebíčští hokejisté se totiž v utkání s Přerovem za nepříznivého stavu 0:1 přece jen vysmekli čtyři a půl minuty před závěrečnou sirénou hrobníkovi z lopaty – a v prodloužení pak znovu rozdmýchali šanci na play off.

„Chtělo to tři body, ale i dva jsou nakonec dobré,“ prohodil k výhře 2:1 v prodloužení obránce prvoligového třebíčského A-týmu Šimon Szathmáry. „Pořád jsme ve hře, i když je jasné, že už to bude hodně těžké,“ dodal.

A moc dobře věděl, co říká, protože situace Horácké Slavie zůstává spíš nepříznivá. V tabulce Chance ligy patří svěřencům trenérské dvojice Martin Sobotka, Jaroslav Barvíř desátá příčka, přičemž od vytoužené osmé pozice je po středečním kole dělí šest bodů.

„Letos jsme snad jedenáct zápasů hráli prodloužení a právě ty body nám teď hrozně chybí,“ měl jasno Szathmáry.

Právě on se stal jedním z hrdinů středečního souboje. Nejprve vybídl k vyrovnávacímu gólu na 1:1 útočníka Lukáše Nedvídka a v polovině pětiminutového prodloužení se pak on sám postaral o vítěznou trefu.

„Stál jsem na modré čáře a moc jsem nepřemýšlel, co udělám. Prostě jsem vypálil a snažil jsem se hlavně netrefit prvního hráče, který vyjel proti mně,“ popsal rozhodující moment zápasu třiadvacetiletý hokejista.

Pochvala pro gólmana

Podle něj měl ovšem minimálně stejně velký podíl na úspěšném obratu také brankář Dominik Svoboda, který ve středu večer čelil bezmála čtyřem desítkám střel. Za svá záda však propustil pouze jedinou.

„Chytal opravdu výborně,“ nešetřil komplimenty Szathmáry. „Celkově zatím pokaždé, když šel do brány, předvedl super výkon,“ chválil svého spoluhráče.

Do konce základní části Chance ligy v sezoně 2018/19 zbývá odehrát posledních pět kol, přičemž Horácká Slavia se dvakrát představí domácímu publiku a třikrát vyrazí na led soupeře.

„Musíme si přiznat, že jsme na tom docela špatně. I kdybychom teď všechno vyhráli, není jasné, jestli by nám to zajistilo play off. Týmy nad námi prostě budou muset něco ztratit,“ je si moc dobře vědom situace, v níž se Třebíč aktuálně nachází, Szathmáry.

Ozve se Kometa?

Navíc prvním z oněch pěti soupeřů bude už zítra Motor České Budějovice, tedy jeden z největších favoritů soutěže.

„To je další věc,“ pokrčil rameny třebíčský bek. „Ale zase na druhou stranu jedem do Kadaně a Prostějov máme doma,“ přidal i krapet optimistického pohledu na nejbližší dny.

Pro něj osobně by navíc ani případný nepostup mezi osmičku nejlepších nemusel bezpodmínečně znamenat konec sezony. Nejproduktivnějšího třebíčského obránce v letošním ročníku si totiž na případné střídavé starty zapsala na soupisku extraligová Kometa Brno.

„Samozřejmě bych byl moc rád, kdyby to vyšlo, ale Brno má široký kádr, takže to nijak zvlášť neřeším,“ nechal se slyšet vnuk legendárního obránce Jana Suchého.