Play off určitě nebalíme, ujišťuje třebíčský útočník Malec

Jako první šli do vedení díky Šteinerově přesné trefě v úvodu druhé třetiny domácí, ovšem už o tři minuty později bylo právě zásluhou Malce znovu vyrovnáno.

„Puk se tam nějak odrazil do středního pásma a my měli štěstí, že šla Slavia zrovna střídat. Rychle jsme otočili hru, uvolnil se prostor, já dostal puk a konečně se taky trefil,“ popsal svůj gólový příspěvek z 27.minuty sedmadvacetiletý hokejista, pro něhož to byl teprve třetí přesný zásah v letošní sezoně.

To však bylo ze strany Horácké Slavie v pondělním utkání vše. Ve zbytku zápasu už se do černého trefovali pouze domácí, kteří nakonec vymodelovali výsledek do podoby 6:1. „Jsme všichni moc zklamaní. Chtěli jsme urvat nějaké body, ale nepovedlo se to,“ smutnil Malec.

Horácká Slavia musí dotahovat osmibodovou ztrátu

Hlavní trenér třebíčského A-týmu Martin Sobotka byl ovšem trochu jiného názoru. Podle něj se takhle o místo v osmičce nejlepších týmů druhé nejvyšší domácí soutěže rozhodně nebojuje.

„Tahle porážka mě hodně mrzí, protože to nebyl výkon důstojný mužstva, které chce doplay off,“ postěžoval si na stránkách Horácké Slavie Sobotka.

Pro Třebíč znamená porážka z ledu pražské Slavie další nepříjemnou komplikaci v jejích plánech. Aktuálně jí v tabulce Chance ligy patří až desátá pozice, přičemž od osmého místa ji stále dělí osm bodů. Dokonce základní části přitom zbývá odehrát už pouhých šest kol.

„My ale budeme bojovat až dokonce,“ ujišťoval Malec. „Chceme v těch posledních zápasech získat každý bod, protože nikdy nevíte, co se může stát. Jasně, teď nám osmička trochu odskočila, ale my se budeme snažit ji dotáhnout. Rozhodně nic nebalíme,“ poslal jasný vzkaz.

Zároveň však přiznává, že pod tlakem, který v posledních kolech na týmu sedí, se nehraje zrovna nejlépe.

„Je jasný, že nic příjemného to není, ale my uděláme všechno, abychom to nakonec zvládli,“ slíbil třebíčský útočník.

Dalším soupeřem, který na Horáckou Slavii letos v první lize ještě čeká, bude dnes večer Přerov. Zubry přivítá před vlastním publikem.

„Po Slavii jsme si dneska dali trénink na vybruslení, i když tempo měl dobré, tak doufám, že se do toho ve středu obujeme a urveme tři body,“ hlásil včera před polednem odhodlaně Malec.

Hodně důležité podle něj bude dávat si pozor na zbytečné fauly. „V pondělí jsme byli v určitých chvílích nedisciplinovaní,“ byl si dobře vědom, že polovinu z celkových šesti gólů Horácká Slavia inkasovala právě při hře v oslabení.

Favorit doma nezaváhal

Naopak v naprostém klidu může dohrávat dlouhodobou část Dukla Jihlava, která má po pondělním večeru na čele prvoligové tabulky stále luxusní třináctibodový náskok před druhým Vsetínem.

Jihlavští hokejisté si na Horáckém zimním stadionu smlsli na dalším soupeři. První únorové pondělí doma rozstříleli Kadaň vysoko 11:1 a o týden později přehráli Litoměřice 5:2.

„Začali jsme dobře a do stavu 5:0 nám to celkem chodilo,“ pustil se po vyhraném zápase do hodnocení hlavní kouč Dukly Petr Vlk. Ovšem i přes zisk dalších tří bodů nakonec našel na hře svých svěřenců také chyby.

„Sice jsme v průběhu první třetiny vedli, ale v naší hře bylo hodně moc nedůsledností a soupeř z nich měl x přečíslení. Zaplaťpánbůh že je neproměnil,“ oddechl si Vlk.

Dnes večer čeká Duklu zápas na ledě Frýdku-Místku, který stejně jako Třebíč usiluje minimálně o osmou příčku prvoligové tabulky.