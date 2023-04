Moje kariéra byla skvělá, říká končící obránce Němec. Bude trénovat děti

„Spousta lidí za mnou chodila, ať pokračuju, ale já jsem stoprocentně rozhodnutý, že profesionální hokej už nikdy hrát nebudu,“ řekl Němec, který v české nejvyšší soutěži debutoval v dresu Vsetína právě na zlínském stadionu.

„V kabině jsem poděkoval všem klukům. Na tomhle stadionu to 18. října 2001 začalo, asi má symboliku, že to tady i skončilo,“ poznamenal osmatřicetiletý bek, který má na co vzpomínat.

„Říkal jsem klukům v kabině, že jim přeju, aby si zažili to, co jsem zažil já. Když jsem byl mladý, chtěl jsem si zahrát extraligu, chtěl jsem si dát gól, zahrát si za nároďák. To všechno se mi splnilo a ještě mnohem víc,“ líčil Němec.

„Mistrovství světa v Německu, to byl neskutečný zážitek. Olympiáda, měl jsem tu čest si zahrát s nejlepšími českými hokejisty téhle generace. Měl jsem čest si zahrát proti nejlepším hokejistům celého světa téhle generace. Teď mi to nedochází, ale dojde mi s odstupem času, že ta kariéra byla skvělá a nemám se za co stydět,“ shrnul.

Němec loni sestoupil z extraligy se Zlínem a před současnou sezonou se vrátil do Vsetína, jemuž chtěl naopak pomoci k postupu. Nevyšlo to. „Když jsem v roce 2005 odcházel do Karlových Varů, přál jsem si, abych se mohl jednou vrátit domů a zažít atmosféru na Lapači, to se mi splnilo. Jen jsem si teď chtěl zahrát sedmý zápas, ale Zlín byl šťastnější,“ prohodil.

U hokeje hodlá i nadále zůstat. „Chtěl bych pokračovat v rozdělané práci u dětí, to mě moc baví a naplňuje. Nemám v plánu nikam odcházet. Pokud někde budu, tak určitě doma na Vsetíně,“ dodal Němec.