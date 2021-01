Miškářovi Litoměřice svědčí. Dobrá volba, říká kmenový hráč Hradce

A jak zní ta otázka: Vrátí se do kádru extraligového Hradce Králové, kterému stále patří a odkud na tuto sezonu odešel na hostování do Litoměřic, ještě letos?



„V tuto chvíli to neřeším,“ řekne k ní čtyřiadvacetiletý hokejista, jenž v Litoměřicích prožívá opravdu vydařenou sezonu. Před dnešním zápasem v Kladně je s třiceti kanadskými body druhým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže a s patnácti góly i druhým nejlepším střelcem.

Váš názor na to?

Že bude záležet na Litoměřicích. A my nyní hrajeme o postup do play off, tak to moc nevidím.

Co ale vidět je: prožíváte parádní sezonu. Čím to je?

Tím, že jsme si sedli v útoku, ve kterém hraju. Společně s Matějem Beranem jsme v něm měli ze začátku sezony Martina Procházku, teď Tomáše Svobodu. Oba borci mají hodně extraligových zkušeností a to se pak hraje parádně.

Patrik Miškář z Hradce Králové (vlevo) a Zbyněk Irgl z Olomouce se přetlačují u mantinelu.

A vám se díky tomu daří i bodově. Zažil jste někdy tak úspěšnou sezonu jako tuto, v níž máte průměr jeden a půl kanadského bodu na zápas?Snad jednou ještě v juniorské extralize něco podobného, tehdy se mi podařilo dát stejně gólů, kolik jsme hráli zápasů. Potom až teď. Je skvělé, že to tam padá, ale beru to tak, že to teď v posledních zápasech vychází na mě a za dva týdny to může být na někoho ze spoluhráčů, což ale nevadí (Miškář vstřelil v posledních pěti prvoligových zápasech osm gólů - pozn. autor).



Po minulé sezoně, kterou jste strávil většinou v Hradci, jste se musel rozhodnout co dál. Soudě podle současných výsledků jsou Litoměřice dobrou volbou.

Naprosto. Byla to pro mě nejlepší nabídka. Nejen vzhledem k podmínkám, které v Litoměřicích pro hokej jsou, ale i vzhledem k tomu, že byla šance hrát prvního centra. Pro také mluvila dobrá zkušenost, kterou jsem s Litoměřicemi měl v minulých sezonách, v nichž jsem tam hrál.

Mluvil jste o podmínkách, můžete je nějak upřesnit?

Je to v tom, jaké mají hráči zázemí. Něco podobného nikde není. Je zde hotel, k dispozici strava po celý den, tohle funguje výborně, kluci se mohou soustředit jen na hokej.

Litoměřice jsou týmem, v němž s podporou svazu dostávají šanci mladí hráči, vesměs juniorští reprezentanti. Jak se mezi nimi cítíte?

Jsem tady brán jako nejstarší mladý hráč. (smích) Jde to dobře, máme několik zkušených, třeba nyní zraněného obránce Výtiska či Tomáše Svobodu, který s námi hraje teď v útoku. Mladí se trochu prostřídali, hráli tady s námi ti, kteří byli na přelomu roku na mistrovství světa dvacítek, teď už tady jsou někteří mladší, kteří si zvykají na dospělý hokej.

Hradečtí Patrik Miškář a Radovan Pavlík se radují z vítězného gólu v prodloužení na Spartě Vpravo je brankář domácích Matěj Machovský.

V posledních týdnech se daří nejen vám, ale i celému týmu, z šesti posledních zápasů jste prohráli jen jeden, doma s Vrchlabím.

To hodně mrzí, protože jsme 3:1 vedli ještě v poslední třetině. Pak mělo Vrchlabí nějaké přesilovky, minutu a půl před koncem vyrovnalo a v nájezdech nám vzalo i druhý bod. Škoda.

Dnes jedete do Kladna, to je velká atrakce. Jak se těšíte?

Těšíme, máme s Kladnem dobrou zkušenost, první zápas jsme nad ním v září vyhráli.

Co Hradec, jehož jste hráčem? Sledujete jeho hru?

Když mám čas, tak ano. Jsem v kontaktu s Radkem Smoleňákem, byl jsem i s Petrem Zámorským, ale teď odešel do Brna. Bodů mají dost, podle mě nemají špatnou sezonu.

Vy máte hostování v Litoměřicích na tuto sezonu, co bude pak?

Tohle se teprve uvidí, je to předčasné. Jsem hráčem Hradce, počkáme, jaké budou možnosti a jaké přijdou nabídky, pak se rozhodnu.