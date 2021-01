Hradecký gólman Lukeš přidal k dobrým číslům i to podstatné: výhry

„Jsem za to strašně rád, protože ta série byla nepříjemná,“ sděloval čtyřiadvacetiletý gólman, pro kterého to byl v úterý dvanáctý zápas v letošním extraligovém ročníku.



Nastoupil do něj povzbuzen tříbodovou nedělní výhrou v Brně. Avšak na konci první třetiny jeho nadšení už nebylo zdaleka tak velké. Mountfield totiž sice předváděl velmi dobrý hokej, ale v závěru třetiny při přesilovce soupeře dvakrát inkasoval.

Štěpán Lukeš První zápasy v letošním ročníku extraligy odchytal v polovině listopadu, kdy se zranil Marek Mazanec, brankářská jednička.

V prvních čtyřech zápasech Mountfield v brance s ním sice třikrát vyhrál, ale poté se Lukeš dlouho z vítězství netěšil.

Až do nedělního utkání v Brně, které pro Lukeše bylo jedenáctým v této sezoně, měl šest porážek za sebou. Poměr výher a porážek má tým nyní 5:7.

Ve statistice patří Lukeš k nejlepším v celé extralize, jako jediný drží průměr inkasovaných gólů pod dvěma, v úspěšnosti zákroků je třetí.

Vedle extraligy odchytal ještě čtyři zápasy za prvoligový Kolín, partnera Mountfieldu.

„První třetinu jsem se nudil a pak jsem dostal dva podle mě laciné góly. Byli jsme lepší, takový stav jsme si nezasloužili,“ přiznával, vypravoval, s jakou náladou odjel na první přestávku.

Hlodal v něm i pocit, že svému týmu mohl víc pomoci: „U obou branek šlo něco dělat, hlavně u první, kdy jsem neměl střelu, po které přišla gólová dorážka, vyrazit před sebe. U druhé také, ale musím smeknout před střelcem, trefil to opravdu parádně.“

Přestávka jemu i celému týmu pomohla. Lukeš po ní už ani jednou neinkasoval, což platilo i o prodloužení a o samostatných nájezdech, které nakonec Hradci přihrály druhý bod. „Já je mám rád a užívám si je,“ říká o této disciplíně, v níž tentokrát Mountfield jasně dominoval.

Nejen dvě výhry, ke kterým Lukeš Mountfieldu pomohl, ale i další výsledky dávají týmu i jeho fanouškům do dalšího průběhu sezony optimismus. Hradec totiž konečně našel recept na to, jak porážet mužstva z horních příček, což se mu dlouho nedařilo. Před blížícím se závěrem základní části a následném play off je to příjemné zjištění.

„Ukázala nám to, že s nimi můžeme hrát,“ říká o vítězstvích v Plzni a nynějším nad Mladou Boleslaví. Navíc to podle něj dává mužstvu naději jít do play off z výhodné pozice: „Chceme se v základní části dostat mezi nejlepší čtyři.“

Není to nemožné, Hradec je v současnosti šestý, na čtvrtý Liberec ztrácí jediný bod a velkou ztrátu nemá ani na mužstva před ním.

A Lukeš a jeho čísla? Pokud budete v extralize hledat gólmana, který drží průměr inkasovaných branek pod číslem dvě, najdete nyní jediného - právě jeho.