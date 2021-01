Jasný cíl hokejistů Hradce Králové: napodobit minulý týden

Pokud se jim totiž v Plzni podaří zopakovat jen pár dnů starou výhru, v tabulce svého soupeře ze šesté příčky přeskočí, navíc se jim může podařit jít až na 4. místo. Pátá Plzeň má totiž nyní stejně bodů jako Hradec, čtvrtý Liberec jen o jeden víc.



Plzeň - Hradec Pátek 17.00 online

Právě čtvrté místo, zajišťující výhodnou pozici pro čtvrtfinále play off, je v současnosti hlavním cílem hradeckého mužstva. „Do čtyřky by chtělo sedm osm týmů. My se o to místo chceme poprat také a s týmy kolem nás musíme bodovat,“ uvedl hradecký útočník Jakub Lev před utkáním na ledě soupeře, kde strávil významnou část své kariéry.



Pokud by Hradec zopakoval to, co minulý týden, vezl by domů znovu tři body. Lev ale tuší, že Plzeň se s tím, aby si podruhé v krátké době nechala Mountfieldem body odvézt, nesmíří. „Předvedli jsme v Plzni dobrý výkon a vyhráli jsme. Jeli jsme tam s nějakou taktikou a viděli jsme, že fungovala. Plzeň se na nás určitě připraví a zkusí něco vymyslet. Věřím, že když budeme hrát svoji hru, vyhrajeme,“ uvedl.



Že Hradec vyráží do Plzně podruhé v krátké době, má jednoduché vysvětlení. Minulý týden šlo o dohrávku utkání, které bylo odloženo z podzimu, dnešní patří do naplánovaného kola.