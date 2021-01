Dobrá odveta, lebedil si hradecký Lev po vítězství v Plzni

Je to možná trochu paradox ale konečně výrazný úspěch v zápase se špičkovými mužstvy letošního extraligového ročníku hokejisté Hradce Králové zaznamenali tam, kde to možná i oni sami nejméně čekali.

Na ledě Plzně totiž naposledy vyhráli v základní hrací době v prosince roku 2014, od té doby dvakrát přivezli dva body a dvakrát jeden.

„Tady to hodně dělají diváci, kteří dokážou vytvořit výbornou atmosféru, těžkou pro soupeře. Já sem ale jezdím rád i jako soupeř,“ vypravoval po úterním zápase hradecký útočník Jakub Lev, jenž dlouhá léta za Plzeň hrával.

I on pomohl v úterý špatnou bilanci na plzeňském přece jen vylepšit. Po zásluze, po kvalitním výkonu, kterému tentokrát nechybělo ani gólové vyjádření a Hradečtí se dál společně s Libercem drží, byť s odstupem, za čtveřicí nejlepších, kam vedle Plzně patří Sparta, Třinec a Mladá Boleslav.

Mountfield si v Plzni vzpomněl na to, co ho zdobilo v úvodu sezony, kdy měl velmi dobré nástupy do zápasů. Tentokrát mu k němu pomohl i soupeř, jenž Hradci hned v úvodu nabídl dvěma fauly přesilovku pět na tři, kterou Hradec nepohrdl. Ze svého místa před brankou se prosadil Smoleňák. „Tohle chceme vždycky, protože se pak lépe hraje,“ poznamenal k tomu Lev.

Hosty to povzbudilo a přes šance i občasný tlak domácích to byli oni, kdo střílel góly. Dvakrát se trefil obránce Blain, jenž se tak po zranění dostává do výborné formy, jednou pak útočník Zachar. U něj to bylo potvrzením toho, že po čekání na úvodní branku v hradeckém dresu, který poprvé oblékl v polovině prosince po příchodu z Liberce, začíná být produktivní.

Zachar se tentokrát prosadil v oslabení a byl to jeho třetí gól v posledních třech zápasech, přitom do té doby, než zaznamenal první, nedal v sezoně vůbec žádný.

V poslední třetině sice domácí snížili, ale v oslabené sestavě na zvrat neměli. „Nejsou v jednoduché pozici, chybí jim řada zkušených borců, ale my jsme na tom byli na podzim podobně a jsme rádi, že jsme jim mohli tehdejší prohru vrátit,“ řekl Lev k utkání, v němž Hradec doma s Plzní prohrál dokonce 1:5. „Tehdy u nás byli lepší ve všem, dneska to z naší strany byl mnohem lepší výkon a vycházely nám přesilovky, dobrá odveta.“

V nich Hradec skóroval dvakrát, vedle Smoleňáka se prosadil i svým druhým gólem Blain, Zacharovu branka pak přišla naopak ve vlastním oslabení.