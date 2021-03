Litoměřický démon Miškář: Růžička? Ani 300 bodů by mi nestačilo

„Moc jsem to nečekal, protože tam trénuje pan Růžička, s kterým jsme měli incident,“ vysvětluje hradecký odchovanec Miškář. „Věděl jsem, že šance je minimální, i kdybych udělal 300 bodů. Odcházel jsem z Hradce hlavně kvůli němu. Nekomunikoval se mnou, nic.“

Růžička v Mountfieldu působí už od října 2019. „Hned po jeho příchodu jsem dostal jeden dva zápasy, pak mi říkal, ať jezdím do Prostějova. A já tam nejel, protože mi řekli, že mě naberou v Hradci cestou do Ústí. Nedorozumění.“

Miškář se prý dokáže vcítit do hradeckého kapitána Radka Smoleňáka, který si taky s Růžičkou nesedl. A v posledním zápase play off se dokonce nevešel do sestavy. „S Radkem jsem v kontaktu. Věděl jsem, jak to tam probíhá. Měl to těžké. Ale aby devátý nejlepší střelec extraligy nehrál, to je něco špatně.“

V případě Miškáře už je dobře. Loni v létě zvolil přesun o patro níž. Do Litoměřic, které důvěrně znal ze svého dřívějšího působení. „Nebral jsem to jako krok zpět. Litoměřice sháněly prvního centra a já kývnul. Věděl jsem, jak to tady funguje. Zázemí je skoro extraligové, je tu jídlo, wellness, posilovna.“

A hlavně spoluhráči, se kterými si sedl. Matěj Beran vyhrál v základní části produktivitu s 52 body, Miškář byl druhý se 47. „Dá se říct, že tahle sezona je snová,“ tvrdí urostlý útočník. „Kluci v lajně mi vyhovují. S Beranem, který je teď zraněný, jsme hráli celou sezonu, i s Procházkou nám to klapalo. Padá to tam, jsem rád! A je dobře, že to nestojí jen na nás, ale góly dávají i další lajny.“

Na roli klíčového muže čekal. „Dostal jsem prostor a chodím na přesilovky, které jsem nikdy nehrával. Jen párkrát v přátelácích za Hradec, tam jsem taky udělal pár bodů, pak v extralize už jsem nedostal skoro šanci a hrál jsem třetí čtvrtou lajnu.“

Včetně play off už zvládl 24letý Miškář 25 zásahů, je nejlepší z Kališníků. „Zvedají mě spoluhráči a sám vím, co a jak si dovolit. Litoměřice jsem bral jako výzvu a podařilo se mi to.“ Chtěl si vysloužit práci v extralize. Splněno! „S tím jsem do Litoměřic šel, abych se vyhrál a mohl do extraligy, postupovat dál v kariéře. Přiznám se, že angažmá už mám, ale zatím nepovím kde.“

Však stále obléká kališnický dres a ještě nemá hotovo - bitva o semifinále s Jihlavou pokračuje v neděli.